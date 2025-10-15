NH농협손해보험은 지난 14일 코리안리재보험 임직원과 함께 인천 강화군 일대 농가들을 방문해 합동 농촌 일손 돕기(사진)를 실시했다고 15일 밝혔다.
일손 돕기에는 김철회 농협손보 사업지원부사장 등 양사 임직원 40여 명이 참여해 토마토 순치기와 딸기밭 정리 작업을 도왔다. 이번 행사는 영농철 농가의 인력난을 해소하고, 기업의 농촌 지원 참여를 촉진하기 위해 마련됐다. 박성준 기자
psj@heraldcorp.com
입력 2025-10-15 11:32:02
