[헤럴드경제=김성훈 기자] 나이트클럽에서 만난 중년 남성들을 모텔로 유인해 수면진정제인 졸피뎀을 섞은 술을 먹인 뒤 거액을 가로챈 여성 2명이 경찰에 붙잡혔다.

청주 청원경찰서는 마약류관리법 위반·특수강도 혐의로 20대 A(여) 씨와 40대 B(여) 씨를 구속해 검찰로 송치했다고 15일 밝혔다.

이들은 지난 6월 15일 오전 2시께 충남 천안의 한 여관에서 50대 남성 2명에게 졸피뎀을 섞은 술을 마시게 한 뒤 이들의 휴대폰 은행 애플리케이션에 접속해 자신들의 계좌로 200만원을 이체한 혐의를 받고 있다.

이들은 약에 취한 피해자들이 휴대폰 비밀번호를 말하게 유도하거나 지문을 찍게 하는 방식으로 범행했다.

이들은 이 같은 수법으로 6월에만 5차례에 걸쳐 천안과 청주의 나이트클럽에서 만난 중년 남성 10명을 상대로 총 3600만원을 뜯어낸 것으로 조사됐다.

경찰은 “나도 몰래 돈이 빠져나갔다”는 신고를 받고 수사에 착수해 지난달 말 두 사람을 검거했다.