[헤럴드경제=장연주 기자] 캄보디아에서 납치돼 감금되는 한국인 피해가 잇따르고 있는 가운데, 현지에서 수십명을 구조해 온 한국인 선교사가 “캄보디아 현지에 젊은 한국인이 할 일은 없고, 한국인의 몸값이 제일 비싸니 젊은이들은 제발 오지 말라”고 호소했다.

캄보디아 시아누크빌 교민회장인 오창수 선교사는 지난 13일 YTN라디오에서 “저개발 국가에서 한달에 1000만원을 벌 수 있는 직업은 없다”며 “한국 사람이 1000만원이 아니라 1000불(142만7700원)을 벌 수 있는 직장도 거의 없으니, 제발 캄보디아에 오지 말라고 당부하고 싶다”고 밝혔다.

그는 “한국인 몸값이 제일 높은데, 보이스피싱 수익을 잘 내기 때문”이라며 “그러니 한국인을 중국 보이스피싱 조직에 1만 달러(약 1430만원)가 넘는 값으로 팔아버리는 것”이라고 설명했다.

오 선교사에 따르면, 피해자 대부분은 온라인 구직 광고를 통해 유인돼 캄보디아로 들어온다.

입국하자마자 여권을 압수당하고 폭행과 협박에 시달리며 보이스피싱이나 불법 도박 운영에 강제로 동원되는 것이다.

그는 “혹해서 동남아까지 와서 강제적으로 갇혀 날마다 고문 당하고 두들겨 맞는다”며 “올해 50명이 넘는 한국인을 구조했지만, 이 보다 대한민국 청년이 캄보디아에 오지 않는 것이 중요하다”고 강조했다.

오 선교사는 “코로나19 전후로 캄보디아로 범죄조직이 늘었다”며 “보이스피싱, 주식 사기 리딩방, 로맨스 스캠 같은 온라인으로 할 수 있는 모든 범죄가 캄보디아나 제가 있는 남부 항구도시 시아누크빌 안에서 이뤄지고 있다”고 설명했다.

그러면서 그는 “코리안데스크가 설치돼서 경찰 공권력이 캄보디아 경찰 등과 같이 합동으로 일을 할 수 있다면 여러 가지 범죄가 어느 정도 근절될 것”이라고 했다.