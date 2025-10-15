[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인문화재단(이사장 이상일)은 예술교육 매개자 ‘아트러너(Art Runner)’ 사업 10주년을 맞아 오는 15일부터 26일까지 용인어린이상상의숲 예술놀이터에서 기념 전시 ‘안녕, 아트러너’를 개최한다.

‘아트러너’는 누구나 일상 속에서 문화를 향유할 수 있도록 시민 밀착형 문화생태계 조성을 위해 2016년부터 추진해 온 용인문화재단 대표 예술교육 매개자 양성 사업이다.

문화예술을 좋아하고 예술의 가치를 전하고 싶은 용인시민으로 구성된 ‘아트러너’는 ▷용인시민 세 명 이상이 모이면 어디든 찾아가는 예술교육 프로그램 ‘당신의 앞마당까지 달려갑니다’ ▷지역 축제 체험부스 ‘모두의 마당으로 달려갑니다’ 등을 운영하며 시민 누구나 문화예술을 손쉽게 즐길 수 있는 환경을 조성해 왔다.

이번 전시는 ‘아트러너’ 사업의 지난 10년을 달리기에 비유해, 시민들이 코스를 돌 듯 재미있게 사업의 발자취를 따라가 볼 수 있도록 기획됐다. 또한 ‘아트러너’와 용인시민이 함께한 추억을 나눌 수 있는 다채로운 프로그램으로 준비되었다. 세부 프로그램으로는 ▷사업 과정 및 성과 공유 ▷아트러너 작품 전시 ▷무료 체험프로그램 ▷전시 완주 이벤트 등이 있다. 시민 누구나 무료로 관람할 수 있다.