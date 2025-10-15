[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기주택도시공사(GH)는 6개 산업단지 내 지원시설용지 및 주차장용지 18필지를 대상으로 판매촉진 방안을 적용하여 공급한다고 15일 밝혔다.

이번 공급은 GH가 지난 9월 발표한 ‘3차 판매촉진책’의 후속 조치로, ▷직전 공급예정가격 대비 15% 할인 ▷할부이자 면제▷선납할인 시행 ▷계약금 비율 완화(10%→5%) ▷납부기한 연장(2년→5년) 등의 혜택이 적용된다.

총공급 예정금액은 약 140억 원으로, 산업단지별로는▷파주선유 9필지(약 55억 원), ▷파주월롱 1필지(약 10억 원), ▷파주당동 1필지(약 2억 원), ▷안성원곡 1필지(약 1억 원),▷평택오성 5필지(약 56억 원), ▷장안첨단 1필지(약 13억 원) 등이다.

GH는 이러한 판매조건 완화를 통해 미매각용지의 신속한 공급을 유도하고, 산업단지 활성화 및 지역경제 회복, 산업기반 확충에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

공급 관련 세부 사항은 GH 홈페이지 및 토지분양시스템을 통해 확인할 수 있EK.