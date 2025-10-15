160만명 다녀간 대형축제, 청소행정 빛났다… 자원순환과·환경공무관 100여명 ‘숨은 주역’

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자 열흘간 160만명이 다녀간 ‘2025 안동국제탈춤페스티벌’이 쓰레기대란 없이 막을 내리며, 안동시의 청소 행정이 재조명되고 있다.

축제의 성공 뒤에는 밤낮없이 현장을 지킨 자원순환과 직원들과 환경공무관 들의 땀방울이 있었다.

안동시청 자원순환과 직원들과 환경공무관 등 100여명은 축제 기간 내내 원도심과 탈춤공원 일대를 누비며 쓰레기 발생을 신속히 처리하고, 깨끗한 축제장을 유지하기 위해 구슬땀을 흘렸다.

시는 관광객 급증에 대비해 쓰레기 배출 일정을 탄력적으로 조정하고, 외부 방문객과 상가의 부적정 배출이 예상되는 구역에는 계도 활동과 배출방법 홍보를 강화했다.

또한 80여명의 환경공무관이 축제장 곳곳에 상주하며 현장을 실시간으로 관리했고, 대형 집게차량을 수시로 투입해 쌓인 쓰레기를 신속히 수거했다.

이들은 새벽까지 거리정비를 이어가며 ‘보이지 않는 곳에서의 청소행정’을 실천했다.

이번 축제는 10일간 160만명이 다녀간 역대 최대 규모로, 청결한 거리와 쾌적한 축제장 조성에 시민과 관광객들의 만족도가 높았다는 평가를 받았다.

김병태 안동시 자원순환과장은 “축제 시작 전부터 묵묵히 환경정비에 나서준 환경공무관과 관련 부서 직원들, 그리고 쓰레기 적정 배출에 동참해 주신 시민들 덕분에 대형 행사가 깨끗이 마무리될 수 있었다”며 “앞으로도 관광거점도시 안동의 위상에 걸맞은 ‘클린시티 안동’을 만들어가겠다”고 말했다.