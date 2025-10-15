스타필드 하남·고양, 전년 이어 올해도 ‘5스타’ 획득

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계프라퍼티는 스타필드 하남과 고양이 글로벌 ESG(환경·사회·지배구조) 평가기관 GRESB에서 2년 연속 최고 등급인 ‘5스타’를 획득했다고 15일 밝혔다.

2년 연속 최고 등급 기록은 국내 복합쇼핑몰 중 유일한 성과다. 이를 통해 지속성과 진정성을 갖춘 체계화된 ESG 경영을 입증했다고 신세계프라퍼티는 강조했다.

GRESB는 부동산 실물 자산과 운용사를 대상으로 ESG 정책과 성과를 측정하고, 5개(1~5스타) 등급으로 평가한다. 올해는 부동산 개발사, 펀드 등을 포함해 전 세계 2382개 기업 및 자산을 대상으로 했다.

이번 평가에서 스타필드 하남·고양은 경영관리(Management), 성과(Performance) 등 모든 항목에서 높은 점수를 받았다. 5스타는 전체 참여 기업 중 총점 기준 상위 20%만이 받을 수 있다.

특히 스마트 에너지 관리 시스템 강화, 기후변화 대응 전략 수립, 2022년 대비 온실가스 배출량 약 8% 감소, 지역사회와의 상생 강화 등 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 영역별 실질적인 개선 성과를 거둔 점을 높이 평가받았다.

신세계프라퍼티는 ‘공간에 가치를 더하다’라는 철학 아래 지속 가능한 개발을 실현하고자 2021년 ESG 전담 부서 신설, 2022년 사내 친환경 건축 연구조직 ‘에코랩(Eco-Lab)’ 발족 등 ESG 경영 체계 내재화를 추진해 왔다.

2023년부터는 신세계프라퍼티만의 ESG 개발 원칙과 가이드라인을 담은 ‘지속가능한 개발 가이드북’을 발간해 전 임직원이 자율적으로 지속가능한 개발 원칙을 검토하고 실천할 수 있도록 독려 중이다.

또 한 해 동안의 지속 가능한 개발 성과와 비전을 담은 ‘지속가능경영보고서’도 매년 발간하며 ESG 정보를 투명하게 공유하고, 지속가능한 미래를 향한 회사의 책임과 실천 의지를 선보이고 있다.

신세계프라퍼티는 “부동산 개발사로서 진정성 있는 책임 경영의 모범으로 자리매김한다는 목표”라며 “앞으로도 신세계프라퍼티만의 ESG 가치를 반영한 개발 및 운영을 이어가며 지속가능한 공간을 만들어 나갈 예정”이라고 강조했다.