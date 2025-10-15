[헤럴드경제=김성훈 기자] 수입이 1억원을 넘는 유튜버가 급증해 4000명을 돌파했다.

15일 국회 기획재정위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원이 국세청에서 제출받은 2021∼2023년 귀속분 유튜버 수입 자료에 따르면, 총 수입금액이 1억원을 초과하는 유튜버는 2023년 귀속 기준 4011명이다. 2021년 2449명, 2022년 3359명에 이어, 2년 만에 63.8% 증가한 것이다.

성별로는 남성이 2088명, 여성은 1923명이었다.

연령별로는 남녀 모두 30대가 가장 많았다.

남성 중에서는 30대가 1065명으로 절반 가량을 차지했고, 40대(513명), 30세 미만(308명) 순이었다.

여성은 30대가 896명으로 53.4%를 차지했고, 30세 미만은 772명, 40대는 171명이었다.

유튜버 수입 신고를 한 전체 인원은 2023년 2만4673명으로 2021년 1만6228명에서 52.0% 증가했다. 전체 수입금액은 같은 기간 1조782억4200만원에서 1조7778억3800만원으로 64.9% 늘었다.

차 의원은 “국세청은 후원금 등을 빙자해 제대로 된 신고를 하지 않는 유튜버들의 탈루 혐의 포착 시 세무조사를 하겠다고 밝힌 만큼 과세 사각지대가 발생하지 않도록 철저히 단속해달라”고 당부했다.