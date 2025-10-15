가을 정취 물씬한 배봉산 둘레길에서 3500여 구민 함께 걸어 식전공연·경품추첨 등 전 세대가 함께 즐기는 건강 축제

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 구민 모두가 함께 걷고 웃으며 건강을 챙길 수 있는 ‘2025년 하반기 동대문구민 한마음 걷기의 날’을 오는 10월 25일 오전 7시 배봉산 둘레길에서 개최한다.

이번 행사는 동대문구체육회가 주최, 동대문구가 후원하는 대표적인 구민 참여형 걷기프로그램으로, 약 3500여 명의 주민이 함께할 예정이다. 가을 정취가 물씬 풍기는 배봉산 둘레길을 따라 약 4.5km(약 1시간 30분 소요)를 걸으며 구민들이 일상 속 건강을 다지는 시간을 갖는다.

행사는 식전 공연과 개회식을 시작으로 줄넘기 시범단의 역동적인 무대, 몸풀기 체조 등이 이어져 아침부터 활기찬 분위기를 만든다. 본격적인 걷기 코스는 숲길의 상쾌한 공기를 마시며 천천히 걸을 수 있어 혈액순환과 체력 증진에도 도움이 된다.

걷기 후에는 열린광장에서 다채로운 공연과 경품 추첨 행사가 열린다. 특히 경품권은 코스 중간 반환점에서만 배부되어 완주한 참가자만 응모할 수 있어 “끝까지 걸어야 한다”는 즐거운 동기부여가 되고 있다. 올해 경품은 생활에 꼭 필요한 실속형 제품들로 구성해 전 세대층에게 실질적인 만족감을 줄 것으로 기대된다.

배봉산 둘레길은 무장애 나무데크로 조성되어 있어 휠체어나 유아차 이용 주민도 불편 없이 참여할 수 있다. 참가비는 없으며, 구민은 누구나 행사 당일 오전 7시에 배봉산 열린광장으로 오면 된다.

이필형 동대문구청장은 “가을 햇살 속에서 이웃과 함께 걸으며 건강도 챙기고, 풍성한 경품 추첨의 즐거움도 누릴 수 있는 자리”라며 “특히 50대 이상 구민들께서 가족·친구와 함께 가벼운 산책 삼아 참여하시면 건강에도 큰 도움이 될 것”이라고 전했다.