소방공무원·의용소방대원 100명 참여… 산불조심 의식 강화·예방활동 총력

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화소방서(서장 김인식)는 14일 본서 3층 대회의실에서 ‘경북형 소방 산불진화대 발대식’을 갖고 본격적인 산불 대응체계 강화에 나섰다.

이날 행사에는 소방공무원 19명과 의용소방대 산불진화대원 81명 등 100명이 참석해 결의를 다졌다.

이번에 조직화한 경북 형 소방 산불진화대는 전국 최초로 운영되는 조직으로, 산불 발생 시 신속하고 효율적인 초기 대응을 위해 꾸려졌다.

조직은 소방공무원 25명으로 꾸려진 ‘119산불신속대응팀’과 봉화군 의용소방대원 81명으로 편성된 ‘의용소방대 산불진화대’로 나뉘어 운영된다.

이를 통해 보다 체계적이고 전문화된 산불 대응체계를 구축한다는 계획이다.

발대식에 이어 진행된 교육에서는 산불진화 대응절차와 응급처치 요령, 안전수칙 등을 중심으로 한 이론 및 안전교육이 실시됐다.

봉화소방서는 오는 12월 실전 환경에 준한 현장훈련을 통해 대응 능력을 한층 강화할 방침이다.

김인식 봉화소방서장은 “이번 경북형 소방산불진화대 발대는 지역의 산불 대응 역량을 한 단계 끌어올리는 출발점”이라며 “최근 건조한 날씨와 강풍으로 산불 위험이 커진 만큼, 주민 모두가 산불예방에 각별히 주의해 달라”고 당부했다.

한편 봉화소방서는 가을철 산불조심기간을 맞아 산림 인접 지역의 화기 사용 자제를 홍보하고, 취약지역 순찰 강화 등 예방활동을 지속할 예정이다.