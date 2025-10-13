- 유엔식량농업기구 회원국에 우리나라 임산물 지원 정책 전수 협력 제안

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 지난 10일~13일까지 이탈리아 로마에서 열린 유엔식량농업기구(FAO) 설립 80주년을 기념하는 글로벌 전시회에서 우리 임산물 브랜드 ‘숲푸드’를 소개했다.

이번 전시는 유엔식량농업기구(FAO)와 195개 회원국의 농산물과 농업 기술, 신선식품 및 다양한 가공식품과 전통문화를 소개하는 자리로 산림청은 감양갱, 구기자젤리, 대추칩, 도라지정과 등 다양한 임산물 가공식품을 선보였으며, 여론조사 참가자들에게는 숲푸드 꾸러미를 증정해 관심을 모았다.

특히, 식량안보에서 임산물의 중요성이 증대됨에 따라 유엔식량농업기구(FAO) 비목재임산물팀은 생산부터 가공, 유통에 이르는 임산물 지원 정책을 공유하고자 산림청 전시 부스를 방문해 현재 임산물 채집 수준에 머물러있는 회원국에 대한 노하우 전수와 함께, 가치사슬*을 고려한 임업 발전 방안 논의를 제안하기도 했다.

박은식 산림청 산림산업정책국장은 “기후 변화의 영향으로 식량안보에서 임산물의 중요성을 세계가 인식하고 있다”며 “이번 전시는 단순한 숲푸드 홍보를 넘어 우리나라의 임산물 지원 정책을 공유하는 데 의미가 있다”고 말했다.