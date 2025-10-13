딸기 등 전략 품목 육성…글로벌 K-푸드 브랜드로 도약

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시가 ‘2035년 농식품 수출 500억 원 달성’을 목표로 장기 비전을 내놓았다.

시는 2021년 이후 4년 연속 ‘경상북도 수출정책 우수시군 평가’에서 우수한 성적을 거둔 데 이어, 올해는 처음으로 ‘대상’을 수상했다. 시 관계자는 “일관된 수출 전략과 행정 실행력이 빚어낸 성과”라고 평가했다.

포항시 농식품 수출액은 2018년 34억 원에서 2025년 8월 기준 89억 원으로 급증했다. 일본, 미국, 캐나다 3개국에 머물던 수출 시장도 현재 22개국으로 확대됐다. 특히 신선 농산물 중심의 수출이 두드러지고 있다.

청하·흥해 지역에서 생산되는 ‘다솜쌀’은 중동 두바이 시장에서 대표 브랜드로 자리 잡았고, 한과·간장·발효 물회·감자빵 등은 미국과 캐나다에서 인기를 얻고 있다. 딸기·시금치·부추 등은 홍콩 소비자의 입맛을 사로잡았으며, 한방 발효차는 프랑스와 덴마크 등 유럽으로 수출되는 등 글로벌 시장 확장이 이어지고 있다.

시는 딸기를 전략 품목으로 선정, 집중 육성에 나섰다. 경북 딸기 생산량은 전국의 15.6%지만 수출 비중은 1.7%에 불과하다.

포항시는 상주·고령과 함께 경북 3대 딸기 수출전문시범단지로 지정돼 수출용 신품종 재배기술 교육과 선별장 설치 등 기반 조성을 진행 중이다. 올해 11월 첫 수출(30t)을 시작으로 향후 5년 내 딸기 단일 품목으로 50억 원 수출 달성을 목표로 하고 있다.

기후 변화에 따른 생산 불안정에도 대응하고 있다. 시는 고온·가뭄·병해충에 강한 품종 개발과 점적·스프링클러 관개, 멀칭 등 물 절약형 농법 확대, 아시아 배추·케일·셀러리·허브류 등 고부가가치 신품목 재배 지원을 병행한다.

또한 친환경 인증 확대와 지속 가능한 생산 체계 구축으로 농민과 중소업체 경쟁력을 높이고, 세계 시장에서 포항 농특산품 브랜드 가치를 강화한다는 계획이다.

시는 수출 효율성 강화를 위해 수출종합물류센터 건립도 추진 중이다. 이 센터는 지역 농특산품 수출 증대와 영일만항 활성화의 핵심 인프라로 기대되며, 시는 국·도비 확보에 박차를 가하고 있다.

포항시 관계자는 “앞으로도 농산물 수출 확대와 품질 향상을 위한 지원을 아끼지 않겠다”며 “2035년 농식품 수출 500억 원 달성을 위해 행정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.