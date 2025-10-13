전문성 부재 및 과거 실패 사례 지적 “상생 관계 유지해야” 촉구

[헤럴드경제=김성우 기자] 한국해운협회(이하 해운협회)는 “포스코그룹에 현재 검토 중인 HMM 인수를 전면 철회해 줄 것을 요청하는 건의서를 제출했다”고 13일 밝혔다.

해운협회 측은 지난 2일 보낸 건의서에서 HMM의 인수는 우리나라 해운산업의 근간을 흔들 중대한 사안임을 강조하며, 인수의 철회를 요청하는 이유를 제시했다고 설명했다.

건의서에서 해운협회는 “먼저 세계 컨테이너 해운시장이 주요 초대형 선사들에 의해 과점화되고 있고 미국, 중국, 일본 등 주요 해운국들이 자국의 해운기업을 육성하고 있는 것이 현 상황”이라면서 “우리나라 해운산업의 전문성과 경쟁력을 강화해야 하는 상황에서 철강산업을 주력으로 하는 포스코가 HMM을 인수한다면 전문적인 해운경영이 어려워질 것”이라고 지적했다.

이어서 “포스코의 경영 악화 시 우리나라 해운산업 전체가 어려움에 처할 위험이 높아질 것”이라며 “포스코는 과거 거양해운을 통해 해운업에 진출했다가 자가화물 운송업체로서의 한계를 극복하지 못하고 결국 한진해운에 매각되며 실패했던 사례가 있다”고 언급했다.

이어서 “이번 HMM의 인수 역시 유사한 실패로 귀결될 것”이라면서 “세계 3대 철광석 수출 기업인 브라질 발레사(Vale)가 대형 벌크선을 발주하며 해운업에 진출했으나, 최근 해당 선박들을 매각하며 사실상 해운업에서 철수한 상황임을 덧붙이며 비 해운기업의 해운업 진출은 실패 가능성이 높다”고 강조했다.

또한 “포스코의 HMM 인수는 단순히 물류비 절감으로 이어지기 어려울 뿐만 아니라, 해운 생태계 파괴는 물론이고 우리나라 해운산업의 근간을 와해킨다”라면서 “결국 우리나라 수출입업계 전체에 심각한 피해를 발생시킬 것”이라고 입장을 밝혔다.

해운협회는 끝으로 “2022년 4월 해운협회와 포스코플로우 간에 체결된 국적선 수송 확대 노력, 해운법과 공정거래법 준수 및 해운업에 진출하지 않겠다는 MOU의 내용을 이행해달라”면서 “앞으로도 해운산업이 철강산업을 비롯한 모든 산업과 국가 경제발전에 지속적으로 이바지할 수 있도록 서로 상생하는 관계로 나아가자”고 촉구했다.

한편, 해운업계 및 학계에서는 HMM 인수 현안에 대해 HMM은 특정 기업이 아닌 한국해양진흥공사가 대주주인 국민기업으로 성장시켜야 한다는 입장이다.