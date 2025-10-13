금당실 전통마을서 26일 개최…전통놀이·버블쇼 등 다채로운 체험 마련

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군과 (사)한자녀더갖기운동연합 예천군 협의회는 오는 22일까지 ‘가족 미션 트레킹’ 참가 가족을 선착순 모집한다.

이번 행사는 26일 예천 금당실 전통마을 일원에서 열린다. 가족 단위로 참여해 가을 정취를 만끽하며 함께 걷고 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 준비됐다.

행사장에서는 △전통놀이마당 △자연 속 색깔 찾기 △추억의 뽑기 △느린우체통 엽서 쓰기 등 체험 프로그램이 운영되며, 버블쇼와 마술쇼 등 흥미로운 공연도 함께 펼쳐질 예정이다.

참가 대상은 예천군에 주소를 둔 초등학생 이하 자녀를 둔 50가족이며, 오는 22일 오후 6시까지 예천군 누리집 ‘공지사항’을 확인한 후 신청할 수 있다.

김학동 예천군수는 “가족이 함께 가을의 금당실 전통마을을 거닐며 소통하고 추억을 쌓는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”며 “많은 가족이 참여해 즐겁고 따뜻한 시간을 보내길 기대한다”고 말했다.