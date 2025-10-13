[헤럴드경제=신현주 기자] CJ온스타일은 오는 17∼26일 쇼핑 축제 ‘컴온스타일’을 개최한다고 13일 밝혔다. ‘컴온스타일’은 CJ온스타일이 매년 두 차례 진행하는 행사다.

CJ온스타일은 상반기 행사에서 오프라인 팝업스토어를 운영했다. 하반기 행사에는 캐릭터 ‘라부부’를 만든 아트토이 브랜드 ‘팝마트’와 협업한다.

행사 기간 모바일 앱에 팝마트 전용관을 연다. 매일 오전 11시와 오후 8시 두 차례에 걸쳐 라부부와 몰리, 스컬판다 등 10종의 대표 캐릭터 제품을 한정 수량으로 순차 공개한다.

17일 오전 10시에는 기은세의 라부부&크라이베이비 라이브 방송을 선보인다. 인테리어 소장 아이템으로 인기를 얻는 400%(30~40㎝), 1000%(약 70㎝) 크기의 ‘메가 스페이스 몰리’ 제품도 선보인다.

매일 오전 11시 공개되는 캐릭터를 정오까지 주문한 서울과 수도권(일부) 지역 고객에게는 ‘오늘도착’ 서비스를 통해 당일에 제품을 배송한다.

CJ온스타일 관계자는 “CJ온스타일의 콘텐츠 IP 경쟁력과 팝마트 캐릭터 IP가 만나 선보일 팬덤 시너지를 기대해달라”고 말했다.