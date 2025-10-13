3년새 사망사고 3건 “심각 수준” “건설 규모 크지만, 사고 너무 많아” “안전장치 없이 높은 곳에서 추락” “안전 담당자 없는 현장도 있어” “안전 문제, 단속으로 이어졌을 수도”

[헤럴드경제=김수한 기자] 한국인 300여명이 미국 이민당국에 체포됐다가 풀려난 미국 조지아주의 현대차그룹 메타플랜트 복합단지 건설 현장이 이민세관단속국(ICE)의 대규모 기습 단속을 받기 전 안전사고가 잦아 건설 노동자들 사이에 악명이 높았다고 미 현지 언론이 집중 조명했다.

미 월스트리트저널(WSJ)은 12일(현지시간) ‘ICE 급습 전부터 사망 사고가 끊이지 않던 현대차 공장’이라는 제목의 기사를 통해 2022년 총사업비 76억달러(약 10조9000억원)를 들여 시작된 공장 건설 중 3명이 죽고 수십명이 중상을 당하는 등 그 건설 규모가 크다고 해도 안전 문제는 심각한 수준이었다고 지적했다.

보도에 따르면 첫 번째 인명 사망 사고는 착공 행사 6개월 뒤인 2023년 4월 도장 공장의 철골 구조물 위에서 철재 빔 설치 작업을 하던 하도급 업체 소속 30대 노동자가 균형을 잃고 18ｍ 높이에서 추락하면서 일어났다. 그는 사고 당시 안전 로프를 착용하고 있었지만, 철골 구조물의 날카로운 모서리에 로프가 끊어지면서 변을 당했다.

다른 2건의 사망 사고는 지난달 ICE의 기습 단속 초점이 된 현대차-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설 현장에서 벌어졌다.

지난 3월 한 현장 노동자가 지게차에 치여 사망했고, 뒤이어 지난 5월엔 다른 노동자가 지게차에 있던 화물이 떨어지면서 사망했다.

미 직업안전보건청(OSHA)은 현재 해당 사망사고 등에 관해 조사를 진행 중이다.

OSHA는 현대차 메타플랜트 복합단지 현장에서 2024년 한 해 11명에 대한 부상 사고를 접수했다고 WSJ는 전했다.

신문은 전현직 공장 안전문제 담당자들 수십명 중 다수가 인터뷰에서 현장에는 미숙련 해외 출신 노동자가 많았고, 안전 규정을 수시로 무시해 사고기 빈번했다고 증언했다.

이들은 현대차 측이 숙련되지 않은 노동자들을 썼으며, 안전규정 담당자들은 현장근무 규정 위반 사례를 막지 못했다고 지적했다.

10명 이상의 중상자들은 안전장치 없이 일하다 높은 곳에서 추락하고, 지게차에 부딪히는 등의 사건으로 몸을 다쳤다.

노동자들은 현대차 측이 무서운 속도로 공장건설을 재촉했다고도 덧붙였다. 결과적으로 건설현장의 공사를 관리하던 100여개의 업체가 안전규정 준수를 어렵게 만들었으며, 안전문제 담당자가 없는 작업장도 있었다고도 지적했다.

안전사고가 잇따르자 현대차와 LG엔솔도 건설현장 안전관리 강화에 나섰다.

호세 무뇨스 현대차 사장은 지난 3월 지게차 인명사고 발생 후 작업장 안전을 점검하기 위해 건설 현장을 방문했고, 회사는 안전요원을 추가 고용하는 한편 복합단지 건설현장 전체를 상대로 안전관리 감사를 벌였다.

무뇨스 사장은 성명에서 “우리는 이런 일이 다시 일어나지 않도록 즉각적이고 포괄적으로 행동했다”며 “나는 조지아로 가서 안전이 생산 일정, 비용, 이익, 다른 모든 것보다 우선한다고 강조했다”라고 말했다고 신문은 전했다.

LG 측도 안전을 최우선으로 하며 불법 고용이나 노동 관행을 용인하지 않는다고 말했다고 신문은 전했다.

그럼에도 불구하고 지난 3월 이후 잇따른 사망 사고는 현지 지역 언론과 노동단체가 현대차 메타플랜트 건설 현장의 안전관리 실태 및 노동 여건을 집중해 조명하는 직접적인 계기가 됐다.

일각에서는 노동단체 등의 지속된 건설현장 불법 의혹 신고가 9월 이민단국의 단속으로 이어졌을 개연성이 있다고 보고 있다.

앞서 미 당국은 지난달 4일 조지아주 현대차-LG엔솔 배터리 합작공장 건설 현장에서 LG엔솔과 협력사 직원 등 한국인 300여명을 포함해 총 475명을 체포한 바 있다.

체포된 한국인 300여명은 이후 구금 7일만에 풀려나 한국으로 귀국했다.