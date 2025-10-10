해외 물류도 원스톱 지원…연내 1500개 브랜드 진출 목표

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사가 K-패션의 원스톱 일본 진출길을 연다.

무신사는 오는 11월 6일 일본 패션 이커머스 조조타운(ZOZOTOWN)에 ‘무신사 숍’을 정식 오픈한다고 밝혔다. 이에 따라 무신사 파트너 브랜드는 복잡한 절차를 거치지 않고, 조조타운에 상품을 동시 판매할 수 있게 됐다.

조조타운은 패션과 화장품을 주로 취급하는 패션 이커머스다. 올해 3월 결산 기준 연간 구매자는 1220만명을 웃돈다. 일본 젊은 층을 중심으로 높은 지지를 얻고 있다.

무신사 숍은 지난해 12월 무신사와 조조타운 운영 기업 조조(ZOZO)가 양해각서(MOU)를 체결한 이후 거둔 첫 결실이다. 이번 협력으로 무신사는 파트너 브랜드의 일본 진출을 효과적으로 지원할 수 있게 됐다. 조조타운은 K-패션 브랜드의 폭넓은 상품 라인업을 확보하게 된다.

해외 물류도 무신사가 원스톱으로 지원한다. 파트너 브랜드가 무신사의 국내 물류 센터로 상품을 입고하면, 국제 물류, 통관, 현지 배송 등의 절차를 무신사가 대행한다.

오픈 시점에는 140여 개의 K-패션 브랜드가 조조타운 고객과 만난다. 레스트앤레크레이션, 아캄, 유희, 일리고, 후드후드 등 주요 브랜드들이 대거 참여한다. 무신사 샵은 연말까지 조조타운 내 상품 판매 브랜드 수를 1,500개 이상으로 확대할 계획이다.

무신사 관계자는 “국내 중소 브랜드가 해외 플랫폼 직입점 시 겪는 복잡한 절차 부담을 해소하고, 나아가 더 넓은 글로벌 무대에서 활동하는 기회가 될 것”이라고 말했다.