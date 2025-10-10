건설연, 신형 댐퍼 기술 개발 바닥 진동 70% 저감 효과

한국건설기술연구원은 모듈러 건축물에 간편하게 설치, 바닥 진동을 70% 이상 저감할 수 있는 ‘강성 조절형 동조질량댐퍼(TMD, Tuned Mass Damper) 기술’을 개발했다고 10일 밝혔다.

현재 일반 건축물에 적용되고 있는 동조질량댐퍼는 고유진동수에 맞춰 일대일로 설계·제작되며, 설치 이후 고유진동수가 변할 경우 성능 저하나 진동 증폭과 같은 문제가 발생할 수 있다.

특히 기존 동조질량댐퍼는 미세 조정이 필요한 경우, 장비를 분해하고 재설치를 해야 하므로 시간과 비용이 추가로 소요되는 한계가 있었다. 또 강재로 지어진 모듈러 건축물의 경우 질량이 작고 감쇠성이 낮아 생활 진동에 민감하게 반응한다.

이런 문제를 해결하기 위해 건설연 건축연구본부 이상섭 박사 연구팀은 모듈러 건축물 바닥에 손쉽게 설치할 수 있으며, 설치 후에도 설계 주파수를 0.1㎐ 단위까지 조절할 수 있는 기능성과 안전성이 확보된 강성 조절형 동조질량댐퍼를 개발했다. 이 기술은 건축구조기준을 만족하면서도 약 70% 이상의 바닥 진동 저감 효과를 입증했으며, 주파수는 5.1∼6.9㎐ 구간에서 0.1㎐ 단위로 세밀하게 조정할 수 있다. 주문 조립 생산 방식 적용 가능해 향후 대량 생산에도 유리하다.

또 이번 기술을 적용한 바닥 고정 시스템은 국제 기준(ICC-ES AC156)에 따른 진동대 실험에서 0.83g의 지진 가속도까지 안전성을 확보했다. 이는 1995년 일본 고베 대지진 당시 최대 지반가속도(PGA) 수준과 유사한 수치다.

건설연은 이 기술이 고층화·대형화가 진행 중인 모듈러 공동주택의 진동 문제를 해결할 핵심 해법이 될 것으로 기대하고 있다. 구본혁 기자