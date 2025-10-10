반려동물 동반 행사 등 기반 구축 관광 체계 전환해 관광 수요 선점

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산에서는 반려동물과 함께 ‘반려동물 관광택시’를 타고 해변으로 가서 패들보드를, 배밭에서 생태체험을, 고래바다여행선에서 바다체험을 하는 등 관광과 숙박, 쇼핑을 자유롭게 할 수 있다.

울산시는 지역관광 활성화를 위해 울산을 반려동물과 함께 여행할 수 있는 ‘반려동물 친화 관광도시’로 본격 조성한다고 10일 밝혔다.

울산시는 지난 2023년 문화체육관광부 주관 ‘반려동물 친화 관광도시’ 공모에 전국 광역단체 중 최초로 선정됐다. 이에 따라 내년까지 20억원을 들여 숙박·식음·교통 등 반려동물 친화 관광기반 조성, 지역 특색을 반영한 반려동물 동반 여행콘텐츠 개발 등 체험 중심의 다양한 프로그램을 개발·운영한다.

현재 운영 중인 주요 사업은 ▷울산의 아름다운 자연 속에서 반려동물과 함께하는 즐기는 도보여행 ‘미션 멍파서블 울산’ ▷딸기 및 배꽃 농장 생태체험 등 반려동물과 자연이 어우러진 색다른 치유 관광 프로그램 ▷반려동물 동반 단체 관광객을 유치하는 여행업체 및 관광사업체 지원사업 ▷개별적인 맞춤형 이동서비스인 ‘반려동물 관광택시’ ▷시티투어 버스를 타고 반려동물과 관광지를 관람하는 프로그램 등이다.

이달 중 창의적인 관광상품을 발굴하기 위해 ‘반려동물 관광상품 아이디어 공모전’도 개최한다.

울산시는 반려동물 친화 관광도시 조성을 위해 지금까지 장생포 고래바다여행선을 이용한 ‘댕댕이와 울산 가는 날’, 해가 가장 먼저 뜨는 간절곶 해맞이를 위한 ‘댕댕 트레인’ 관광열차 프로그램을 운영해왔다.

지난해에는 지역 숙박업소 4곳에 반려동물 동반 시설개선비를 지원하는 사업을 시행해 부족한 반려동물 동반 숙박시설을 확대했다. 지난달에는 올해 처음으로 울산시 울주군 서생면 진하리 솔개해수욕장에서 반려견과 함께 바다를 즐기는 ‘울산 비치 멍스플래쉬’를 한국관광공사와 공동으로 개최해 큰 호응을 얻었다.

울산시 관계자는 “반려동물 친화 관광도시 조성은 관광문화의 패러다임 전환”이라며 “울산이 반려동물과 함께 떠나는 여행의 대표 도시가 될 수 있도록 모든 역량을 집중할 계획”이라고 밝혔다.