[헤럴드경제=김보영 기자] 국제 금값이 온스당 4천달러선 안착을 시도하는 가운데, 월가의 억만장자 켄 그리핀이 ‘금 랠리’에 경고를 내놨다.

미 헤지펀드 시타델의 최고경영자(CEO)인 그리핀은 최근 뉴욕에서 열린 시타델 증권 컨퍼런스에서 블룸버그통신과의 인터뷰를 통해 “투자자들이 금뿐 아니라 비트코인 등 다른 달러 대체 자산으로 몰리고 있다. 믿기 힘들 정도”라며 “금을 달러가 과거 그랬던 것처럼 피난처 자산으로 보는 것은 매우 우려스럽다”고 말했다.

그리핀은 공화당의 대표적인 정치 후원자이자, 월가에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명으로 꼽힌다. 그는 “효과적으로 달러화 비중을 줄이거나 미국 국채 리스크 대비 포트폴리오 위험을 낮출 방법을 모색하면서 달러 외 자산에서 상당한 인플레이션이 발생하고 있다”며 이같이 평가했다.

이어 현재의 경제 상황에 대해선 “미국이 경기 침체기와 일반적으로 유사한 재정·통화 부양책을 시행 중이고 이것이 시장을 달구고 있다”며 “현재 미국 경제는 확실히 일시적 과잉 부양 상태에 있다”고 진단했다.

그리핀의 발언은 금값이 연일 최고가를 경신하며 안전자산으로서의 매력을 키워가는 가운데 나왔다. 최근 골드만삭스는 개인 투자자들이 보유한 미 국채의 1%만 귀금속으로 옮겨도 금 가격이 온스당 5천달러에 근접할 수 있다고 전망했다.

전문가들 사이에서는 전통적으로 ‘역의 상관관계’를 보여온 금과 주식, 가상자산이 동시에 상승하는 ‘이례적 현상’이 나타나고 있다는 분석이 나온다. 블룸버그는 이러한 움직임을 화폐 가치 하락에 대비한 ‘디베이스먼트 트레이드(debasement trade)’로 지칭하며, 올해 투자자들이 금·은·비트코인 등에 대거 베팅하고 있다고 전했다.

한편 9일(현지시간) 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 12월물은 전장보다 2.4% 하락한 온스당 3,972.6달러에 마감했다. 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 가자지구 휴전 1단계 합의에 서명하면서 중동 지역 긴장이 완화된 영향으로 풀이된다.