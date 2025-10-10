“화재 원인·복구 지연 및 대통령실 책임 밝혀야”

[헤럴드경제=김진·김해솔 기자] 국민의힘이 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 사태와 관련한 국회 차원의 국정조사를 10일 여당에 제안했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 “국민의힘에서는 국정자원 화재 사태에 대한 국정조사를 더불어민주당에 제안한다”며 “(화재의) 원인 규명과 복구 지연 사유, 시스템 관리와 컨트롤타워 책임까지 국정조사를 통해 낱낱이 밝혀져야 한다”고 말했다.

송 원내대표는 “이번 화재는 단순한 사고가 아니다. 국가행정시스템 전체가 단 한 번의 사고로 송두리째 무너질 수 있다는 매우 무서운 경고”라고 국정조사 필요성을 강조했다.

특히 “정부는 화재로 중단된 시스템이 647개라고 했다가, 어제 다시 확인한 결과 709개로 정정했다”며 “주먹구구식 관리도 아닌데 화재 발생 후 2주가 돼 가면서 피해 규모조차 정확하게 특정하지 못한 정부의 책임이 크다”고 지적했다.

이어 “화재 원인 역시 불분명하다”며 “교체 작업 매뉴얼이 지켜졌는지, 평소 관리가 부실했는지조차 밝혀지지 않고 있다”고 했다.

송 원내대표는 “이번 국가 재난을 두고 화재 원인, 피해 규모, 컨트롤타워인 대통령실의 대응까지 총체적인 부실을 전면 재점검하고 책임 소재를 끝까지 밝혀내는 조사가 이뤄져야 한다”며 “국민의힘은 국정자원 화재 사태 국정조사를 통한 진상규명으로 국민 불안을 해소하고, 이재명 정권의 무능과 안일함을 바로잡겠다”고 했다.