[헤럴드경제=최원혁 기자] 전국 초등학교 배구 대회에 키 205㎝ 선수가 등장했다.

2일 한국초등배구연맹 등에 따르면 지난달 25일부터 30일까지 강원도 인제에서 열린 제58회 추계배 전국 초등학교 배구 대회에 강원도 속초 교동초등학교 6학년 미들블로커인 용지훈(12) 선수가 출전했다.

키 205㎝의 용 선수는 점프를 하지 않고도 상대 공격을 막아내는 블로킹을 보여줘 시선을 끌었다. 국내 성인 프로 배구에서도 키 2m가 넘는 선수는 흔치 않다.

배구계 관계자들은 현장에서 용 선수를 보고 차세대 한국 남자 배구를 이끌 슈퍼 유망주가 등장했다며 흥분을 감추지 못했다고.

하지만 용 선수가 속한 교동초등학교는 해당 대회에서 예선을 통과하지 못했다.

용선수는 여전히 성장하고 있다. 키는 계속 크는 중이고 포지션도 현재 미들블로커 외에 아포짓스파이커나 아웃사이드히터로 뛸 여지도 있다.

진로는 확정되지 않았지만 현재로선 같은 속초에 있는 설악중학교로 진학할 가능성이 크다.

한국초등배구연맹의 김상균 수석부회장은 “초등연맹 사상 가장 큰 선수”라며 “연맹도 관심을 가지고 지켜보려고 한다. 좋은 체격 조건을 갖추고 있는 만큼 체형 관리를 하면서 체계적인 훈련을 병행한다면 한국 배구의 중심 선수로 성장할 수 있을 것”이라고 했다.