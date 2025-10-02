2일 전국 535만대 이동 관측 정체는 오후 시간 본격화 전망

[헤럴드경제=이용경 기자] 추석 황금연휴를 하루 앞둔 2일 전국 고속도로에는 이른 귀성 차량이 점차 늘어나고 있으나 전반적으로 원활한 흐름을 보이고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국에서는 535만대가 고속도로를 이용할 것으로 전망됐다. 특히 수도권에서 지방으로 향하는 차량은 41만대, 지방에서 수도권으로 오는 차량은 40만대에 이를 것으로 예상된다.

일부 구간에서는 이미 차량 정체가 시작됐다. 국가교통정보센터 집계에 따르면 이날 오후 3시 기준 주요 도시 간 예상 소요 시간은 ▷서울~부산 4시간50분 ▷서울~대구 3시간30분 ▷서울~대전 2시간 ▷서울~광주 4시간30분 ▷서울~강릉 2시간30분으로 나타났다.

도로공사는 귀성길 정체가 이날 오후 6~7시에 절정을 찍고 밤 11시에서 자정 무렵 해소될 것으로 내다봤다. 귀경길은 오후 5~6시께 정체가 최고조에 달한 뒤 오후 9시께 풀릴 것으로 예상된다.

귀성길은 추석 전날인 5일, 귀경길은 당일인 6일에 가장 혼잡할 것으로 전망된다. 이 기간에는 전국에서 575만대의 차량이 고속도로를 이용할 것으로 보이며 수도권에서 지방으로 향하는 차량은 47만대, 지방에서 수도권으로 향하는 차량은 46만대에 달할 전망이다.

정부는 이날부터 12일까지를 ‘추석 연휴 특별교통대책 기간’으로 지정하고 고속도로와 국도 등 270여곳을 교통혼잡 예상 구간으로 정해 집중 관리할 방침이다. 아울러 오는 4일부터 7일까지는 전국 고속도로 통행료도 면제한다.