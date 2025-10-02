[헤럴드경제=최원혁 기자] 홍준표 전 대구시장은 정부의 검찰개혁과 관련해 “정권의 정치보복으로 검찰청을 해체한다면 검사와 수사관들의 신분 문제도 충분히 고려한 개혁이 필요하다”고 밝혔다.
2일 검사 출신인 홍 전 시장은 페이스북에 “지금 검찰청에 근무 중인 2100여명의 검사뿐 아니라 수만 명의 검찰 수사관들의 신분 문제도 함께 고려해야 한다”며 “고위공직자범죄수사처(공수처)와 마찬가지로 중대범죄수사청(중수청)에도 검사와 수사관들이 근무할 수 있도록 제도적 장치를 마련해야 한다”고 주장했다.
그러면서 “공소청에 보완수사권을 부여해 검사들이 남아 계속 근무할 수 있는 제도적 장치도 마련해야 한다”고 덧붙였다.
홍 전 시장은 “비록 정치검찰화에 대한 보복으로 이재명 정권이 검찰청을 해체하더라도 범죄 수사력 저하 등 국민적 불안은 적극적으로 해소할 방안을 마련해야 한다”고 했다.
홍 전 시장은 김건희 특검 파견 검사 40명이 집단 성명을 낸 것과 관련해 “윤석열·한동훈 때문에 80여년 이어온 검찰청이 사라지는데 검사들이 가만히 당하고만 있겠는가”라며 “특검 파견 검사들의 집단적 불복은 당연한 저항”이라고 말했다. 이어 “검찰청에 남아 있는 검사와 수사관들의 저항 역시 당연한 것”이라고 했다.
