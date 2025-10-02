[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구(구청장 조성명·사진)의 1인가구 커뮤니티센터가 1인가구와 함께 만두 빚기와 전 부치기 행사를 개최했다.

이번 행사는 추석을 혼자 보내지만, 외롭지 않게 추석 음식을 먹고 싶은 강남구 1인가구가 모여 건강한 명절 음식을 함께 만들고 나누는 행사다. 만두를 비롯해 육전, 깻잎전, 호박전, 소세지전을 만들고 음식과 마음을 나누는 시간을 가졌다. 특히 투호, 윷놀이, 콩던지기 등의 명절놀이도 진행됐다.

김기연 커뮤니티 센터장은 “올해 추석은 연휴가 길지만 이번 행사를 통해 강남구 1인가구가 혼자 살아도 외롭지 않은 행복한 시간이 된 거 같다”며 “정성껏 준비한 만두와 전을 드시며 한가위의 따뜻하고 풍성한 정을 느끼셨으면 한다”고 소감을 전했다.

강남구 1인가구 커뮤니티센터는 강남구 1인가구의 지역 커뮤니티를 활성화하고, 혼자 살아도 외롭지 않은 도시를 만들고자 다양한 프로그램을 제공하고 있다. 센터의 자세한 사항은 강남구 1인가구 커뮤니티센터 홈페이지를 참고하면 된다.