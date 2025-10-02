장차관급 인사 단행 “금산분리 예외 조항, 매우 특수한 영역 한해 논의”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 2일 개인정보보호위원회 위원장에 송경희 현 성균관대 인공지능융합원 인공지능신뢰성센터장, 고준위 방사성폐기물 관리위원회 위원장에 김현권 전 의원을 임명했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 서울 용산 대통령실에서 “이 대통령은 오늘(2일) 장관급 1명, 차관급 1명의 인사를 단행했다”며 이같이 전했다.

강 대변인은 송 위원장 인선과 관련해 “과기정통부 인공지능 기반 정책관, 소프트웨어 정책관, 지식재산 전략기획단장을 역임한 관료 출신으로 인공지능 정책 및 이용자 보호에 정통한 전문가”라며 “기술 발달과 함께 개인 정보 위협이 커지는 시점에서 국민이 안심할 수 있는 개인정보 보호 체계 확립과 AI 육성을 조화롭게 이끌어갈 적임자로 기대된다”고 했다.

이어 김 위원장을 두고 강 대변인은 “환경, 에너지 분야 기관 및 위원회 등에서 4년간 활동하며 전문성과 경험을 두루 갖췄고, 정무적인 역량과 소통, 갈등 관리 능력을 입증한 점이 높게 평가됐다”면서 “사회적 갈등이 생길 수 있는 국가적 과제를 충분한 소통과 숙의를 통해 이끌어야 하는 만큼 초대 위원장으로서 사회적 대화와 공감대 형성을 성공적으로 해주길 기대한다”고 말했다.

이 대통령은 한편 이날 진행된 대통령 주재 수석보좌관 회의에서 금산분리 예외조항과 관련한 언급도 내놨다.

강 대변인은 “(이 대통령이) 금산분리 예외 조항에 대해선 독점의 폐해가 없는 ‘매우 특수한 영역’에 한정해 우리 사회의 논의가 필요하다는 사회적 제안이었음을 강조하면서, 고정된 도그마를 벗어나 사회적 논의의 필요성을 제안한 만큼 충분한 논의가 뒤따르기를 바란다고 말했다”고 전했다.

이 대통령은 전날 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)를 만난 자리에서 금산분리 규제 완화 가능성을 시사한 바 있다.