[헤럴드경제=신동윤 기자] 한국거래소는 2일 밸류업 지수가 올해 들어 47% 넘게 상승했다고 밝혔다.

거래소에 따르면 밸류업 지수는 지난달 23일 최고치인 1419.71포인트를 기록하며 올해 들어 47.3%의 상승률을 보였다.

이는 같은 기간 코스피 상승률 42.7%를 웃도는 수준이다.

거래소는 정부의 자본시장 활성화 정책과 기업 실적 개선 기대감 등에 힘입어 지수가 상승했다고 전했다.

지난달 기업가치 제고 계획을 신규로 공시한 기업은 한국타이어앤테크놀로지, 풀무원, 유니테크노, 서울보증보험, 에스티팜 등 5개사다.

이에 따라 현재까지 기업가치 제고 계획을 공시한 기업은 166개사(코스피 128개사, 코스닥 38개사)로 늘어나게 됐다.

지난달 노을, 디케이앤디, 현대글로비스, 고려아연, 케이티앤지 등 5개사는 주기적 공시를 제출했다.

아울러 9월 밸류업 지수의 연계 지수를 추종하는 ‘RISE 코리아밸류업 위클리고정커버드콜’ 상장지수펀드(ETF)가 신규 상장하면서 밸류업 ETF 13종목의 지난달 말 기준 순자산 총액은 8289억원으로 집계됐다.