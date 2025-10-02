[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 2일 더불어민주당이 자당 출신 김경 서울시의원의 종교 단체 경선 동원 의혹에 대해 ‘제명에 해당하는 징계 사유가 있다’고 발표하자 “꼬리 자르기”라고 비판했다.

장 대표는 이날 오후 국회에서 열린 기자간담회에서 “제 식구 감싸기에 철저한 민주당이 이례적으로 입장 발표를 빨리하는 것은 대부분 꼬리 자르기이기에 더 지켜보겠다”고 했다.

그는 “특검이나 정부·민주당이 국민의힘을 향해 들이대는 잣대만큼만 그 문제를 처리하면 된다”며 “신속하게 민주당 중앙당사·서울시당을 압수수색하고 해당 의원실·총리실 관련자를 압수수색하면 된다”고 했다.

앞서 진종오 국민의힘 의원은 지난달 30일 김 시의원이 특정 종교 단체 신도 3000명을 민주당에 입당시켜 내년 지방선거 경선에서 특정 후보에게 투표하게 하려고 한 정황이 드러났다며 관련 녹취를 공개했다.

정청래 민주당 대표는 당 윤리감찰단과 서울시당에 진상조사를 지시했고, 서울시당은 이날 기자회견을 열고 “김 시의원은 차기 지방선거에서 영등포구청장 선거에 출마하고자 (의혹이 제기된) 당무 방해 행위를 한 것으로 보인다”고 밝혔다.