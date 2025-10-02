“인종차별적 집회, 백해무익한 자해행위…완전히 추방해야” “해외 관광객 안전 위협하는 선동 행위 철저히 단속하길” “샌드위치 데이 연차 내고 공식적으로 쉰다…비상대기는 당연”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 2일 코스피 지수가 사상최초로 장중 3500선을 돌파한 것을 언급하고 “이 추세 자체는 쉽게 바뀌지 않을 것 같다”고 전망했다.

이 대통령은 이날 오후 서울 용산 대통령실에서 열린 대통령 주재 수석보좌관회의에서 이같이 말하고 “그 이유는 여러 가지 있겠지만, 우리 국민들이 다시 희망을 가지고, 다시 열정을 내고 있어 각 분야에서 이제 다시 시작해도 되겠다는 생각이 든다”며 “비정상적이던 것들이 정상적으로 많이 회복되고 있다. 그 힘이라고 생각된다”고 말했다.

이 대통령은 이어 “우리 공직자들이 잘 준비해 비정상으로 다시 돌아가지 않게 하고, 더 앞으로 나아갈 수 있도록 제도든 정책이든 행정이든 최선을 다하면 지금보다 더 나아질 수 있을 것”이라며 “경제회복 온기가 국민들의 삶 구석구석에 잘 스며들도록 모두가 다 혜택 볼 수 있도록 힘써야겠다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 또한 “최근에 인종차별이나 혐오행위들이 너무 많아지는 것 같다”며 중국 혐오 시위를 재차 언급하고 거세게 비판하기도 했다. 이 대통령은 “사흘 전부터 중국인 단체관광객에 한시적인 무비자 입국이 가능해졌다”며 “말할 것 없이 내수활성화 경제회복에 많은 긍정적 효과가 기대된다. 명동을 비롯해 여러 상권도 들썩이고 있다고 한다”고 운을 띄웠다.

이어 이 대통령은 “그런데 문제는, 최근 특정국가 그리고 특정국가 국민을 겨냥한 말도 안되는 허무맹랑한 괴담 혐오발언들이 무차별적으로 유포되고 있다”며 “인종차별적인 집회들도 계속되고 있다”고 지적했다.

계속해서 이 대통령은 “한번 역지사지해 보자. 일본에서 혐한 시위라고 해서 우리 대한민국과 대한민국 국민들을 혐오하는 시위들을 우리가 뉴스에서 보면서 어떤 느낌이 들었나?”라며 “일본에 대한 이미지, 그리고 일본 사회 국민에 대한 이미지가 나빠지잖나”라고 했다.

이 대통령은 이를 두고 “그때 우리가 느꼈던 그 느낌을 온 세상 사람들에게 우리가 느끼게 하고 있다”면서 “관광객들 한 번 들어오면 수백만원씩 돈 쓰고 가는데, 우리가 수출하기 위해서 얼마나 애를 쓰나. 관광객이 1000만명 들어오면 그것이 엄청난 수출 효과를 내는 것이다. 고마워하고, 권장하고, 환영해도 부족할 판에, 거기다 대고 혐오발언하고, 증오하고, 욕설하고, 행패 부리고 이래서야 하겠나”라고 꼬집었다.

이 대통령은 거듭 “우리가 세계 문화 강국으로 인정받고 있는 이 시점에 정말 문화적이지 못한, 정말 저질적인, 국격을 훼손하는 그런 행위들을 결코 방치하거나, 해서도 안되겠다”라며 “어느 나라 국민이 자신들을 이유 없이 비방하는 나라에 가서 관광하고 물건사고 싶겠나?”라고 질타했다.

이 대통령은 이어 중국인 관광객들을 향한 혐오 시위 등을 “국익과 국가이미지 훼손하는 백해무익한 자해행위”라며 “완전히 추방해야 한다”고 목소리를 높였다. 이어 “관계 부처는 해외 관광객의 안전을 위협하는 선동 행위를 철저히 단속하고 인종차별적인 혐오를 근절하기 위한 특단의 대책을 서둘러 마련하도록 잘 채비해 주시길 바란다”고 지시했다.

이 대통령은 이날 개천절과 추석 연휴에 이은 긴 연휴 기간을 언급하고 오는 10일 휴가 계획을 밝히기도 했다. 이 대통령은 “중간에 끼어있는 ‘샌드위치 데이’(징검다리 휴무), 하루 더하면 열흘이라고 하는 긴 휴가가 시작되는데, 저도 샌드위치 데이엔 연차를 내서 공식적으론 쉴 생각”이라고 했다.

이어 이 대통령은 “쉬는 건 쉬는 거다. 아침에 출근 안 하는 것이 어디인가”라면서도 “비상대기 업무나 그런 것은 해야 한다. 공직자에게 휴가나 휴일이 어디 있느냐. 24시간 일하는 것이다. 원래 자다가도 벌떡 일어나는 것이 공직이다. 공직은 그런 것”이라며 웃었다.

이 대통령은 “(휴일을 앞두고) 어느 때보다 마음이 가벼워야 하겠는데, 우리 안팎을 둘러싼 환경이 녹록치 만은 않다”며 “여러 가지 어려움들이 있다. 그러나 수많은 역경을 헤쳐 온 우리 국민의 위대한 저력이 있기 때문에 이런 정도는 가뿐하게 우리가 이겨낼 수 있다고 생각한다”고 격려했다.

그러면서 이 대통령은 “국정의 최고책임자로서 국민을 믿고, 국민과 함께 우리 국민들의 더 나은 삶을 향해 흔들림 없이 앞으로 나아가겠다”고 강조했다.

끝으로 연휴를 맞는 국민에게 이 대통령은 “우리 국민 여러분, 어려운 시기긴 하지만 그래도 오랜만에 가족들 만나 즐겁고 행복한 추석되시길 바란다”고 했다.