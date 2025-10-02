지난달 29일 별세·어제 발인

[헤럴드경제=윤호 기자] 12·3 비상계엄 관련 내란 특별검사팀을 지휘하는 조은석(사법연수원 19기) 특검이 모친상을 당한 사실이 뒤늦게 전해졌다.

2일 법조계에 따르면 조 특검의 모친인 이방자(87세) 여사가 지난달 29일 별세했다. 발인은 전날 오전 8시 30분에 치러졌다.

다만 조 특검은 모친상 사실을 외부에 알리지 않고 조용히 상을 치렀다. 특검팀 내부에서도 조 특검이 상을 당했다는 사실을 아는 사람은 많지 않았다. 학교 동문이나 검찰 재직 당시 동료, 선후배 등 외부에도 이를 알리지 않은 것으로 전해졌다.

내란·외환이라는 중대 사안을 수사하는 특별검사로서, 개인적인 일이 외부에 알려지면 수사에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 우려한 것으로 풀이된다. 수사 기간이 한정된 특검 특성상 검사와 수사관들이 본연의 업무에 집중할 수 있어야 한다는 입장도 있던 것으로 해석된다.

검찰의 대표적 ‘특수통’ 검사였던 조 특검은 지난 6월 12일 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포와 관련한 내란 사건을 수사할 특별검사로 지명됐다. 수사 개시 직후에는 윤 전 대통령을 두 차례 불러 조사한 뒤 직권남용 등 혐의로 법원에 재구속을 위한 구속영장 발부를 요청해 신병을 재차 확보했다.