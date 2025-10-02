강릉 9월 강수량 339.8㎜…평년 대비 1.5배 전국 곳곳 강한 비 내려…뇌전일수 역대 최다 평균기온 역대 2위…9월 고온 최근 3년 연속

[헤럴드경제=안효정 기자] 이번 9월은 강원 강릉의 숨통을 트이게 했다. 극심한 가뭄으로 사상 초유의 제한 급수 사태까지 벌어진 강릉에 평년보다 1.5배 많은 비가 내렸기 때문이다. 전국적으로도 천둥과 번개를 동반한 강한 비가 많이 내렸으며 여름철과 같이 단시간 좁은 구역에 강수가 집중되는 경향도 나타났다. 기온은 9월에 접어들었음에도 고온을 유지했다.

기상청은 2일 이같은 내용의 ‘2025년 9월 기후 특성과 원인에 대한 분석’ 결과를 발표했다.

올 9월 전국 강수량은 228.8㎜로 평년(155.1㎜) 대비 155.1% 수준으로 많았다. 강수일수 역시 15.1일로 평년(9.3일)보다 많았다.

특히 가뭄 재난사태를 겪던 강릉의 경우 9월 한달 강수량(339.8㎜)이 평년(229.3㎜)보다 1.5배 많았다. 9월 상순까지만 해도 강수량이 매우 적어 가뭄이 심화했으나 중순에 들어서면서 상황은 반전됐다. 지난 9월 13일(103.7㎜)·17일(88.0㎜)·20일(83.8㎜) 등 세 차례의 많은 비가 내려 가뭄이 다소 완화됐다.

이는 지난달 우리나라가 ①상층 찬 기압골의 영향을 자주 받는 가운데 ②저기압이 동해상으로 이동하고 ③때마침 동풍 계열의 바람이 불면서 강원영동 지역을 중심으로 비구름대가 강하게 형성됐기 때문이다.

전국적으로 봤을 때도 9월엔 강한 비가 자주 내렸다. 9월 6∼7일에는 우리나라 북쪽을 지나는 저기압의 영향으로 좁은 띠 형태의 비구름대가 생성돼 충남 남부·전북 지역에 최대 300㎜가량의 많은 비가 내렸다. 군산과 서천에선 1시간 최다강수량이 100㎜를 넘기도 했다. 이후에도 2∼4일마다 저기압과 정체전선의 영향을 받아 각각 100㎜ 이상의 폭우가 쏟아졌다.

9월 내린 비는 대기 불안정에 의해 천둥과 번개를 동반한 경우가 빈번했다. 실제로 9월 전국 뇌전일수는 4.5일(평년 1.3일)로 역대 가장 많았으며 올해 중에서도 가장 많았다.

아울러 이번 9월의 전국 평균기온은 23.0도로 평년 대비 2.5도 높았다. 이는 가장 더웠던 지난해에 이어 역대 두 번째로 높은 수치다.

이같은 9월 고온 현상은 최근 3년째 계속되고 있다. 9월 평균기온 순위로 살펴보면 ▷1위: 2024년 24.7도 ▷2위: 2025년 23.0도 ▷3위: 2023년 22.6도 등이다. 여름철 우리나라로 확장했던 북태평양고기압이 아직 물러나지 않은 데다 고기압 가장자리를 따라 따뜻하고 습한 공기가 유입되면서 평년보다 높은 기온이 측정됐다.

폭염 및 열대야도 9월까지 이어졌다. 남부지방은 중순까지 폭염·열대야가 나타났으며 제주도는 하순에도 폭염특보가 발효되고 역대 가장 늦은 열대야(9월 25일)가 관측됐다. 서울의 경우 지난 9월 5일에 폭염과 열대야가 동시 나타났다. 이로써 서울 9월 폭염은 지난해와 올해 2년 연속으로, 열대야는 2023년부터 3년 연속 발생하는 기록을 세웠다.