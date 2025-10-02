영화 3편 구매시 1만원 쿠폰 대한항공 50만원권도 제공 상반기 인기영화 최대 60%↓

LG유플러스는 추석 연휴를 맞아 자사 인터넷TV(IPTV) 서비스인 U+tv에서 다양한 콘텐츠 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다.

우선 오는 12일까지 U+tv에서 9900원 이상 최신 영화를 3편 구매 시 1만원 쿠폰을 증정한다. 또 1편 이상 구매한 고객에게는 추첨을 통해 대한항공 50만원 기프트카드(2명), 백화점 상품권 3만원(100명) 등을 제공한다.

추석 연휴를 맞아 U+tv 콘텐츠도 대폭 추가됐다. ▷좀비딸 ▷전지적 독자시점 ▷킹 오브 킹스 ▷F1 더 무비 ▷슈퍼맨 ▷엘리오 ▷판타스틱4: 새로운 출발 ▷컨저링: 마지막 의식 ▷노바디2 ▷미션 임파서블: 파이널 레코닝 등이다.

특히 상반기 인기작은 최대 60% 할인된 가격으로 만날 수 있다. ▷야당 ▷거룩한밤: 데몬 헌터스 ▷마인크래프트 무비 ▷28년 후 ▷소방관 ▷하얼빈 ▷검은 수녀들 등이다. 해외드라마도 최대 88% 할인된 가격에 즐길 수 있다. ▷하우스 오브 카드 ▷브레이킹 배드 ▷장심 ▷아츠히메 ▷아웃랜더 ▷블랙리스트 ▷더보이즈 등이다.

아울러 U+tv의 영화·해외시리즈 구독 상품 ‘유플레이’에서는 오는 13일까지 대표작 시청 시 추첨을 통해 배달앱 상품권 3만권을 증정한다. ▷옐로우스톤 ▷셜록 ▷헤일로 ▷군사 칸베에 ▷열화요수 ▷장가행 ▷스콧과 베일리 ▷테이큰 등 총 20여개 해외시리즈 시청 시 자동 응모된다.

이외에도 키즈 전용 서비스 아이들나라는 오는 3~12일 ‘뽀로로’ 정규 시즌1~8 총 657편을 무료로 제공한다. 이는 추석 연휴 한정으로, 연중에는 정규 시즌1~4까지만 무료로 시청할 수 있다. 고재우 기자