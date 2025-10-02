국무총리와 두 명의 부총리 등 3명을 중심으로 국정 현안을 다루는 회의체가 2일 처음으로 가동됐다.

국무총리실은 김민석 총리가 이날 오전 7시 정부서울청사에서 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 첫 ‘3+α 회의’를 했다고 밝혔다. 윤창렬 국무조정실장도 배석했다.

참석자들은 지금까지 정부에서 운영돼 온 각종 국정협의체의 실효성을 높이기 위해 체계를 정비하는 방안을 논의했으며, 특히 이번 ‘3+α 회의’를 활용해 내각을 어떻게 효과적으로 통할할 수 있을지에 대해 의견을 교환했다.

3+α 회의는 국무총리의 내각 통할을 지원하는 기구로서, 과거 총리-부총리 협의회를 발전적으로 계승한 회의다. 총리, 경제·과기 부총리와 안건 소관부처 장관이 참석하고 국무조정실장이 배석하는 것을 원칙으로 하되, 내년 1월 이후 필요한 경우 기획예산처 장관이 배석해 회의의 실효성을 높일 방침이다.

총리실은 “앞으로 3+α 회의를 원칙적으로 격주 개최하면서, 핵심사안 1~2건을 선정해 집중적으로 논의할 계획”이라고 말했다. 배문숙 기자