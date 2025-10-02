전력거래소 경인지사 현장행보

올해 전례없이 긴 추석 연휴를 앞두고 전력수급 불안정이 예상되는 가운데 에너지당국이 추석연휴 전력수급 계통안정화 대책을 수립키로 했다.

기후에너지환경부는 김성환(사진) 장관이 2일 경기 의왕시 한국전력거래소 경인지사를 찾아 한국전력공사·한국수력원자력 등과 함께 추석 연휴 전력계통 대응체계를 점검했다고 밝혔다. 김 장관에게는 기후부 출범 이후 첫 현장 행보다.

전력거래소 경인지사는 평상시 전남 나주 전력거래소 중앙전력관제센터와 함께 우리나라 계통운영을 분담하고 있다. 비상상황이 발생해 중앙전력관제센터가 정지할 경우, 경인지사가 전국 계통운영을 이어받도록 하는 이중화 시스템(Back-Up)이 구비돼 있다.

김 장관은 이날 경인지사에서 ▷한국전력거래소 본사 및 경인지사 간의 이중화 체계 ▷재해 등 비상상황 시 복구 체계 ▷소방·방재 설비 준비현황 등을 확인하고 경부하기 대책을 점검했다.

그간 전력 당국은 여름·겨울철 증가하는 전력수요에 대비해 발전량이 부족한 ‘공급부족’을 대응했으나, 최근 ▷변동성·경직성 전원 증가 ▷특정 발전원의 지역 편중 등 계통여건 변화에 따라 봄·가을철의 ‘공급과잉’도 계통 안정성을 위협하는 쟁점으로 대두되고 있다.

가을철은 보통 맑은 날이 많고 일조량이 좋아 태양광 에너지가 풍부하게 생산되는 반면 추석 연휴 등으로 전력 사용량이 크게 감소하는 경부하기에 해당한다. 올해에는 최장 열흘에 이르는 역대급으로 긴 추석 연휴가 예정돼 있어 전력 수급이 더 불안정할 것으로 전망됐다.

기후부는 특히 연휴기간 산업체 조업률 감소로 추석 당일 전력 수요가 최저치에 이를 것으로 내다보고 있다. 현재 기상청 기상 예보(9월 29일 오전 6시 기준)에 따르면 추석 다음날인 10월 7일 전력 최저수요가 33.8GW로 전망된다. 이는 올해 전력 최저수요인 35.8GW(5.4일)보다 낮은 수치다.

김 장관은 “전력은 국민 생활과 국가 경제를 떠받치는 핵심 기반인 만큼, 철저한 수급관리와 신속한 대응이 중요하다”면서 “올 추석 연휴 기간이 예년에 비해 길어진 만큼 국민이 안심하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 관계기관과 협업해 안정적인 전력수급 및 계통운영에 최선을 다하겠다”고 말했다. 배문숙 기자