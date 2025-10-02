‘라이프 큐레이터’ 개념 담아 제작 신규 추진 골프·승마 감성 어필

보람그룹이 배우 이성민(왼쪽), 강하늘을 새 광고모델로 선정, 새로운 브랜드 가치를 담은 TV CF를 선보인다고 2일 밝혔다.

보람그룹은 이번 광고를 시작으로 기존의 ‘토털 라이프케어’를 넘어 ‘라이프 큐레이터’라는 새로운 방향성을 담아 브랜드 개편을 단행한다.

보람그룹은 두 모델의 믿음직한 매력이 브랜드의 신뢰성을 대변하면서, 따뜻함과 진정성이 담긴 메시지를 전할 것으로 기대하고 있다.

모델 선정과 함께 보람그룹의 새 브랜드 아이덴티티를 담은 첫 번째 TV광고 ‘아버지의 인생엔 보람이 있다’ 편은 은퇴 후 보람그룹과 함께 새로운 삶을 즐기는 아버지와 그 모습을 흐뭇하게 바라보는 아들 강하늘의 모습이 담겼다.

광고에서는 보람그룹이 새롭게 선보일 서비스도 일부 공개됐다. 영상 속 아버지가 즐기는 승마와 골프는 보람그룹이 준비하고 있는 ‘라이프 큐레이션’ 중 하나다.

이번 광고는 기존에 표방해왔던 ‘토털 라이프케어’에 대한 리브랜딩의 일환이다. 향후 보람그룹은 ‘토탈 라이프케어’에서 한 단계 더 나아가 ‘라이프 큐레이터’로서의 방향성을 구체화할 예정이다.

보람그룹 관계자는 “배우 이성민과 강하늘은 신뢰감과 친근함을 동시에 갖춘 인물로 보람그룹이 추구하는 진정성을 잘 전달할 수 있다고 판단해 모델로 발탁했다”며 “새로운 두 배우와 함께한 이번 광고는 새로운 브랜드 방향성인 라이프 큐레이션을 알리고, 회사가 고객에게 더욱 친근하고 신뢰받는 이미지로 다가가는 데 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

보람그룹은 1일 공개한 첫 TV광고를 포함해 총 4편의 광고를 연이어 선보일 예정이다.

보람그룹의 웨딩서비스로 결혼준비를 하며 오빠와 티격태격하는 남매의 이야기 ‘동생의 인생엔 보람이 있다 편’, 엄마에게 살갑지 못했던 아들이 엄마의 장례를 치르며 위로를 받는 이야기 ‘우리의 인생엔 보람이 있다 편’, 인생의 중요한 순간들을 떠올리며 그때마다 보람의 도움을 회상하는 ‘나의 인생엔 보람이 있다 편’ 등이 공개된다. 김상수 기자