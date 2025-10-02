경남 합천·산청 지역아동센터 2곳서 임직원, 건물 개보수 봉사활동 진행

롯데건설은 지난달 30일 경상남도 일대에서 세이브더칠드런과 함께 시설개선 사업인 ‘꿈과 희망의 러브하우스’ 96·97호 임직원 봉사활동과 현판식을 진행했다.

‘꿈과 희망의 러브하우스’는 2012부터 건설업 특성을 살려 주거와 복지, 교육 등의 노후 시설들을 개선하는 롯데건설의 대표적인 사회공헌 활동 중 하나다. 롯데건설은 이번 ‘러브하우스’를 통해 지난 여름 기록적인 집중호우로 침수, 시설 훼손 등의 수해가 발생한 경상남도 산청군과 합천군 일대 아동복지시설 2개소를 복구했다.

경남 합천군과 산청군의 아동센터는 단순한 돌봄과 학습 지원을 넘어 아동들의 삶과 성장을 지원하고 있다. 이에 롯데건설은 수해로 피해를 입은 지역아동센터의 시설 복구를 지원하고 안정적인 아동 돌봄 환경을 제공하고자 세이브더칠드런과 손잡았다. 세이브더칠드런은 전 세계 120여개국에서 생존·보호·교육·권리옹호·긴급구호를 포함하는 다양한 활동을 펼치고 있는 국제아동권리 NGO다.

이날 윤수준 영남지사장과 임직원들은 합천군 합천꿈꾸는지역아동센터에서 노후 책상과 책장을 교체한데 이어 산청군 참포도지역아동센터에서도 건물 외벽 도색을 진행했다. 이번 봉사활동에 앞서 롯데건설은 합천군 지역아동센터에는 온열 판넬 및 도배지 교체, 화장실 및 신발장 수리, 오폐수 처리 등을 진행하고, 책상의자도 함께 지원했다. 산청군 지역아동센터에서는 화장실 수리, 온열 난방 및 장판 설치, 식당 싱크대 교체 등을 진행했다. 또한, 합천군과 산청군 각 센터 아이들에게 롯데웰푸드의 과자 선물박스도 선물하며 임직원들의 온기를 전달했다.

롯데건설 관계자는 “건설업 특성을 살려 수해로 피해를 입은 지역의 아이들이 조속하게 안전하고 쾌적한 환경에서 공부하고 보살핌을 받을 수 있도록 이번 ‘꿈과 희망의 러브하우스’ 봉사활동을 진행하게 됐다”며 “앞으로도 다방면에서 사회공헌 활동을 이어나갈 예정”이라고 말했다.

한편, 롯데건설은 광주광역시 서구에 위치한 에덴지역아동센터에서도 우수 유입에 취약한 노후 외부 창호를 재정비하는 등 시설 개보수 작업을 지원하는 ‘러브하우스’ 95호를 진행했다. 신혜원 기자