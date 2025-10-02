우리동네 경찰서 <2>종로경찰서 대한제국 경무청 설치후 첫 관서 행정·외교 중심…경비 핵심 임무 탄핵선고 마지막 한달 매일 긴장

“탄핵 선고 마지막 한 달은 매일 전투에 나가는 느낌이었습니다. 안국역 1번 출구는 ‘고지전’이 치러지는 전장 같았고 제가 장판교에 홀로 서 있는 장비가 된 심정이었어요.”

서울 종로구 헌법재판소 인근 안국역 1번 출구는 지난 4월 윤석열 전 대통령에 대한 탄핵 선고를 앞두고 매일 긴장감으로 휩싸였다. 탄핵을 찬성하는 쪽과 반대하는 쪽이 저마다 확성기로 떠들었고 군데군데서는 격앙된 사람들끼리 몸싸움을 벌였다. 종로경찰서 정보과 소속 정범수 경위는 매일 전투를 치르는 느낌이었다고 회상했다.

정 경위의 임무는 ‘대화경찰’. 집회를 여는 시민들과 밀착 소통하면서 갈등 요소를 미리 제거하는 역할이다. 성질이 상극인 단체의 동선을 집회 신고 단계서부터 분리하고, 집회 현장을 답사해 위험 요인을 제거하고 행사가 진행되는 동안 주최 측을 설득해 안전한 집회를 유도하는 것이 그의 역할이다.

헌재 인근 집회에서 아찔했던 상황은 여러 번이다. 강풍 예보가 내려진 어느 날 촛불행동 측이 집회를 하고 있었다. 주최 측은 대형 스피커를 크레인에 매달아 설치했다. 바람이 불어닥치자 대형 스피커가 위태롭게 흔들렸다. 정 경위는 즉시 주최 측을 설득해 스피커를 지상으로 내리게 했다.

그는 “주최 측이 명확하지 않은 상황에는 긴장의 끈을 더 놓지 못한다”며 “특히 탄핵 선고 시기엔 ‘대화경찰은 대화역이나 가라’는 조롱을 듣기 일쑤였고 실언 한 마디가 갈등을 조장할 수 있어서 더 조심스러웠다”고 말했다. 이어 “안국역 집회 참가자들에게 진심을 보여 갈등을 중재했을 때 보람을 느꼈다”고 말했다

2010년 경찰에 입직한 정 경위는 청와대 101경비단 근무를 거쳐 2017년에는 옥인파출소에서 근무했다. 2020년부터 종로경찰서 정보과에 배치돼 집회 현장을 누비고 있다.

종로경찰서는 대한민국 1호 경찰서다. 갑오개혁 이후(1894년 7월) 대한제국은 경무청을 설치하면서 근대식 경찰 제도를 도입했다. 경찰 업무를 담당할 관서로 문을 연 ‘중부경무지서’가 지금 종로경찰서의 전신이다. 일제강점기인 1915년 9월에서야 지금의 경찰서 이름을 갖게 됐다. 일제 시절에는 독립운동가를 붙잡아 조사하고 가두던 탄압의 공간으로 활용되던 역사도 있었다. 그때를 다룬 드라마나 영화에 자주 등장하는 곳이 바로 종로경찰서다. 광복 이후에는 한국인 초대 서장 최연 경시(현 총경)가 취임하면서 대한민국 국립경찰로 역사를 새로 쓰기 시작했다.

종로경찰서 관할 구역은 행정·외교·경제·문화의 중심지다. 청와대, 정부서울청사, 주한미국·일본대사관에 SK그룹 등 주요기업이 자리 잡고 있다. 경복궁을 비롯한 주요 문화유산도 있다. 크고 작은 집회와 시위를 관리하고 중요한 공간을 경비하는 일은 전통적으로 종로경찰서의 핵심 임무였다.

외국인 관광객이 크게 늘자 범죄예방도 관심사가 됐다. 종로경찰서는 서울 종로구와 함께 외국인 관광객을 대상으로 범죄예방 스탬프 투어 프로그램을 마련했고 인구 밀집 지역엔 범죄예방환경설계(CPTED)를 확대하고 있다.

1982년 11월 세워진 기존 종로경찰서는 철거됐고 그 자리에서는 청사 신축 공사가 한창이다. 지하 3층·지상 6층, 연면적 1만7000여㎡ 규모로 계획된 신청사는 2027년 3월 준공 예정이다. 현재 종로경찰서 직원들은 서울 종로구 공평동에 마련한 임시청사에서 일하고 있다. 김도윤 기자