남산골한옥마을서 ‘무형문화축제’ 혼례 선포식·판소리 무대·택견 행사·공연 등 생생한 볼거리 풍성 민화 그리기·활만들기·악기체험 해외관광객 함께 즐기며 알찬하루

“한국의 붓, 맘에 들어요. 글씨를 쓰는 건 너무 어렵지만요.” 폴란드에서 온 이가(44) 씨는 이번 한국 방문이 세 번째다. 이번 방문에는 친구들과 함께했는데 서울에 머무는 동안 한국의 전통 축제가 열린다고 해서 남산한옥마을을 찾았다고 했다. 그는 붓 장인인 필장 보유자 전상규 씨가 진행하는 ‘붓 체험’을 했다. 전씨의 안내에 따라 정갈하게 다듬어진 붓을 들고 먹 대신 물을 묻혀 흰 한지에 글씨를 써보았다. 이가씨는 붓을 쥐는 것을 어려워하면서도 이내 집중하면서 글씨를 써봤다. 그는 “글씨를 쓸 때 손에 느껴지는 부드러운 느낌이 좋았다”며 “기회가 되면 제대로 배워 가족들에게 선물을 해보고 싶다”고 말했다.

지난달 27~28일 남산골한옥마을에서는 ‘2025 서울무형문화축제’가 개최됐다. 올해로 15회째를 맞은 서울무형문화축제는 열다섯 번째 행사의 의미를 살려 ‘정조 15년 혼례령’을 모티브로 ‘혼례령: 도성에 내리는 예식의 날’을 주제로 진행됐다. 정조 15년(1791년) 혼례령은 정조가 혼인 적령자들의 혼사를 적극 권장했던 제도를 말한다. 조선시대 혼례 잔치를 되살려 전통 문화의 생생함을 느낄 수 있도록 한 것이다.

축제는 지난달 27일 오전 조선시대 관리의 ‘혼례 선포식’으로 시작됐다. 행사장 곳곳에서 혼례 상황극과 퍼포먼스가 이어지며, ‘전통 혼례상 전시’가 연출됐다. 천우각 무대에서는 ▷결련택견 ▷재담소리 ▷판소리·재즈트리오 등 전통과 현대가 어우러진 무대가 펼쳐졌다. 서울남산국악당에서는 ▷한량무 ▷시조 ▷송서 ▷판소리(수궁가·흥보가) 등 공연이 무료로 진행됐다.

특히 ‘닐리리야’ ‘밀양아리랑’ ‘뱃노래’ 같은 익숙한 민요가 나오자 몇몇 어르신은 어깨를 들썩였고 외국인 관광객들도 공연 내내 객석을 지키며 연신 카메라를 눌러댔다.

영국에서 온 제임스 씨는 “한국은 자연도 멋지지만 훌륭한 문화 유산을 가진 나라 같다”며 “무슨 뜻인지는 모르지만 독특한 리듬이 신선하고 듣기 좋았다”고 말했다.

이틀째인 지난달 28일는 ‘약식 혼례 재현’으로 시민들이 직접 혼례의 현장에 참여할 기회가 마련됐다. 천우각 무대에서는 ▷이수자전 ▷퓨전국악 ▷농악대 공연을 선보였다.

서울시 관계자는 “무형유산 보유자·전승자, 시민이 함께하는 이번 축제에 무형유산 24종목이 참여해 공연·시연·체험을 선보이며 남산골한옥마을을 ‘전통 문화의 장’으로 물들였다”고 설명했다.

특히 남산골전통가옥 전통공예관 앞 광장에서는 시민들이 직접 참여할 수 있는 무형유산 체험 프로그램이 진행됐는데 많은 외국인 관광객도 체험에 적극 참여하는 모습이었다. 프로그램으로는 나전, 민화, 매듭, 필장 등 장인의 시연과 체험, 전통주 시음, 막걸리 빚기 등이 있었다.

특히 최근 ‘K-컬처 열풍’의 주인공인 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 등장하는 호랑이 ‘더피’의 모티브인 민화 ‘호작도’ 그리기 체험, 가락지 매듭 만들기, 활 만들기에는 많은 사람이 모여들기도 했다.

전통공예관 앞마당에는 다양한 한국의 전통놀이를 체험할 수 있는 공간이 마련됐다. 제기차기, 딱지치기, 투호 던지기, 팽이치기 등이 있어 이곳을 찾은 가족·친구·연인이 자유롭게 전통놀이를 즐길 수 있었다. 서울 서대문구에서 왔다는 김유안(8) 군은 “아빠랑 만들기 체험을 하고 팽이치기를 해봤는데 재밌었다”고 말했다.

서울남산국악당 내에는 국내 전통악기들을 체험해 볼 수 있는 공간이 있어 많은 어린이들이 이곳을 찾았다. 이곳에서는 장구, 징, 꽹과리, 북 등이 있어 우리의 전통악기를 직접 연주해 볼 수 있다. 서울 송파구에 산다는 손효승(10) 군은 “학교 음악 시간에 북이랑 징을 쳐 본 적이 있어 낯설지는 않았다”며 “우리의 전통 문화를 경험해 봐서 재밌었고 또 와보고 싶다”고 말했다.

지난달 28일 폐막 행사로는 ‘수표교 다리밟기’ 공연이 진행됐다. 더불어 혼례령을 내렸던 관리가 다시 돌아와 조선시대 혼례의 끝을 알리는 클로징으로 축제의 대미를 장식했다.

한광모 서울시 문화유산보존과장은 “서울무형문화축제는 과거·현재·미래를 잇는 가교 역할이자 장인들의 손끝에서 전해져 오는 기예와 정신이 젊은 세대에 자연스럽게 스며들 수 있는 살아있는 교육의 장”이라며 “앞으로도 우리 전통문화가 일상에서 숨 쉬는 문화로 자리 잡을 수 있도록 축제를 계속해서 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

