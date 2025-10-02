이동의즐거움(대표이사 손민수)이 지난 1일 슈퍼무브의 지분 인수를 완료했다고 밝혔다.

이번 인수는 경기·인천·부산 등 주요 사업지역을 비롯해 지자체 교통정책 변화에 대응하고, 지역 맞춤형 모빌리티 사업 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 결정이다.

슈퍼무브는 국토교통부의 전국 MaaS 시범사업자로 선정되며, 철도·항공·버스 등 다양한 교통수단을 하나의 앱에서 검색·예약·결제할 수 있는 서비스를 제공해왔다. 또한 퍼스널 모빌리티 등 새로운 이동수단 연계와 공공 교통 분야 사업자와의 협업을 통해 지자체 모빌리티 사업을 확대해왔다.

국내 교통정산 커버리지 1위 사업자인 이동의즐거움은 이번 인수를 통해 기존 교통 결제 인프라와 정산사업에서 축적한 운영 역량에 슈퍼무브의 기술력과 데이터 분석 역량을 결합, 지자체 교통정책 변화에 유연하게 대응할 수 있는 차세대 통합 플랫폼을 전국적으로 확대 구축할 계획이다. 나아가 교통복지 향상, 탄소절감, 지역문화·관광 활성화를 포괄하는 스마트 모빌리티·라이프 스타일 플랫폼으로 사업을 고도화해 국내 MaaS(모빌리티 통합 서비스) 솔루션 시장의 핵심 사업자로 입지를 강화할 전망이다.

손민수 이동의즐거움 대표이사는 “이번 인수는 이동의즐거움이 쌓아온 기반 위에 슈퍼무브의 기술력을 더해 시너지를 극대화하기 위한 전략적 선택”이라며, “지자체와 국민이 체감할 수 있는 새로운 이동 경험을 제공하고, 국내 MaaS 시장을 선도하는 기업으로 성장하겠다”고 말했다.