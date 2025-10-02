[헤럴드경제=김보영 기자] 교제하던 여성의 10대 딸을 강제로 차에 태워 음란 행위를 한 일본의 20대 남성이 붙잡혔다.

1일 요미우리TV 등에 따르면 현지 경찰은 외설 목적 약취(납치)와 비동의 외설(강제추행) 등 혐의로 건설 노동자 쿠보 료키(21)를 검찰에 송치했다고 밝혔다.

쿠보는 지난 8월 말 교제하던 40대 여성의 집의 창문 유리를 깨고 들어가 이 여성의 딸인 A양(10대)을 “내 말을 듣지 않으면 죽일지도 모른다”며 강제로 차에 태운 뒤 음란 행위를 한 혐의를 받는다.

A양은 차 안에서 양손과 양발이 묶인 채 발견된 것으로 전해졌다.

사건 당일 교제 여성은 아들로부터 “남자가 들어와서 때렸다”는 연락을 받고 경찰에 신고했다. 쿠보는 교제 여성 아들의 목을 조르고 얼굴을 때려 다치게 한 혐의도 받는다.

쿠보는 범행 직전 교제 여성과 금전 문제를 두고 다툼이 있었던 것으로 알려졌다.

그는 경찰 조사에서 “피해자를 집에서 데려갔지만, 음란한 목적은 아니고 교제 상대에게 괴롭힘을 주기 위해서였다”며 “피해자의 손발을 접착테이프로 묶은 것은 사실이지만, 강제로 한 것은 아니다”고 주장했다.

그는 또 “소중한 것이 상처받으면 교제 상대도 상처를 받을 거라고 생각해 아이를 노리기로 했다”라고도 말한 것으로 전해졌다.

쿠보는 이날 오사카부 경찰 본부를 출발하는 차 안에서 취재진 카메라를 향해 미소를 지으며 손을 흔들고, 손가락을 ‘브이’ 모양으로 만들어 보이기도 했다.