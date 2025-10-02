[헤럴드경제(장흥)=김경민기자]전남시장군수협의회(회장 김성 장흥군수)는 최근 농작물 피해가 심하게 나타나는 벼 깨씨무늬병에 대한 농업재난재해 인정할 것을 건의했다.

올해 6월부터 이상 고온 지속 및 집중호우로 인한 벼 깨씨무늬병이 수확기를 앞둔 최근까지 빠르게 확산하고 있다.

현재까지 전남도 벼 재배면적의 7.2%인 10,295ha가 피해를 입었으며, 이는 수확시기가 끝날 때까지 계속 늘어날 전망이다.

그러나 정부는 아직 벼 깨씨무늬병을 농업재해로 인정하지 않고, 피해로 인해 쌀 수확량 감소 및 품질 저하가 예상되는 농가의 불안감은 늘어나고 있다.

이같은 상황에서 전남시장군수협의회가 구체적이고 근본적인 대책을 요구하고 나선 것이다.

긴급 방제에 총력을 다했음에도 벼 깨씨무늬병이 주로 창궐한 친환경 농지의 경우 방제 효과를 보지 못해 퍼져버린 병해에 속수무책으로 피해를 입고 있으며 쌀 생산비의 급등으로 인해 농가의 생존권마저 위협하고 있다는 설명이다.

이에 전남도 22개 시군 자치단체장은 공동 성명을 내고 정부의 구체적인 대책을 촉구했다.

김성 전남시장군수협의회장은 “벼 깨씨무늬병 피해를 농업재난재해로 인정하고, 이상기온으로 인한 농작물 병해충 발생에 대한 근본적인 대책 마련을 촉구한다”며, “정주인구 감소 및 지역소멸 위기에서 힘겹게 대항하고 있는 농촌이 다시 활력을 되찾을 수 있도록 정부와 국회의 실효성 있는 지원을 기대한다”고 말했다.