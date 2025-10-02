[헤럴드경제=나은정 기자] 추석 연휴 여행을 앞두고 있다면 사이버 보안에 대한 각별한 경각심이 요구된다.

사이버 보안 기업 서프샤크는 2일 휴가 중에 무심코 사용하는 무료 와이파이나 여행 관련 앱 다운로드 등을 보안에 위협적인 휴가 습관이라고 지목했다. 이같은 행위가 개인정보 유출의 주요 원인이 될 수 있다는 것이다.

서프샤크는 연휴 기간 동안 사람들이 경계를 늦춰 온라인 활동이 활발해지는 10월이 해커들에게 최적의 시기가 될 수 있다고 경고했다.

특히 공항, 호텔 등의 무료 와이파이가 해커들의 주요 표적이라며, 가상사설망(VPN) 없이 접속할 경우 계정 정보, 이메일, 비밀번호 등 민감한 데이터가 쉽게 유출될 수 있다고 지적했다.

또한 연휴 기간 중 온라인동영상서비스(OTT) 시청이나 디지털 기기의 소프트웨어 업데이트를 하는 경우, 로그인이나 구독 갱신 과정에서 공식 계정을 사칭한 해킹 시도를 통해 개인정보를 탈취하려 하기 때문에 이용자들의 각별한 경계가 필요하고 당부했다.

또한 인공지능(AI) 기술을 악용해 숙박 예약, 여행 상품 검색, 여행 관련 앱 설치 과정에서 AI가 진짜 플랫폼과 유사한 가짜 정보를 생성해 클릭을 유도하는 사기 수법이 늘어나고 있어 주의가 요구된다.

서프샤크는 이를 예방하기 위해 ▷무료 와이파이 사용 시 VPN 활성화 ▷GPS 앱의 개인정보 설정 점검 및 지속적인 위치 추적 비활성화 ▷ AI 도구에 민감한 정보 공유 자제 ▷ 모든 기기의 운영 체제 최신 상태 업데이트 등을 보안 수칙으로 제시했다.