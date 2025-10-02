유출 고객은 48% 보호조치 완료

연휴 기간 침해 상담센터 24시간

롯데카드 해킹 사고로 약 200GB(기가바이트) 규모의 데이터가 유출되면서 297만 명의 회원 정보가 새어나간 것으로 확인됐으며, 이들 가운데 28만 명은 카드번호와 비밀번호 2자리, CVC번호까지 유출돼 부정 사용에 노출된 것으로 파악됐다. 사진은 19일 서울 중구 롯데카드 본사의 모습. 임세준 기자
롯데카드 해킹 사고로 약 200GB(기가바이트) 규모의 데이터가 유출되면서 297만 명의 회원 정보가 새어나간 것으로 확인됐으며, 이들 가운데 28만 명은 카드번호와 비밀번호 2자리, CVC번호까지 유출돼 부정 사용에 노출된 것으로 파악됐다. 사진은 19일 서울 중구 롯데카드 본사의 모습. 임세준 기자

[헤럴드경제=정호원 기자] 롯데카드가 부정사용 가능성이 있는 고객 28만명 중 79%(22만명)를 대상으로 보호조치를 완료했다고 2일 밝혔다.

2일 롯데카드에 따르면 지난 9월 1일부터 10월 1일까지 키인(KEY IN) 거래 통한 부정사용 가능성이 존재하는 고객 28만명 중 29%(22만명)에 대한 카드 재발급 신청, 비밀번호 변경, 카드 정지 및 해지 등 고객 보호조치가 완료됐다.

롯데카드는 해당 고객 대상 FDS(이상거래탐지시스템) 모니터링을 강화해 해외 가맹점의 경우 모든 해외 온라인 결제 건을 본인 확인 후 승인하고 있다. 국내 가맹점의 경우에도 키인 결제 가능 가맹점에 대해서는 본인 확인 후에만 승인이 가능하도록 조치하고 있다.

28만명 중 추석 연휴 이후에도 보호조치가 시행되지 않은 고객에 대해서는 해당카드의 비대면 온라인 결제를 일괄 선 거절 방식으로 전환해 부정결제에 대한 가능성을 원천적으로 차단할 예정이다. 롯데카드는 해당 고객 대상 추가 안내 문자 및 전화도 지속해 카드 재발급 조치가 신속히 이루어지도록 할 계획이다.

또한 고객정보가 유출된 전체 고객 297만명 중 48%(142만명)에 대한 카드 재발급 신청, 비밀번호 변경, 카드 정지 및 해지 등의 고객 보호조치가 시행됐다고 밝혔다.

다만 롯데카드 측은 “297만명 중 부정거래 가능성이 존재하는 28만명을 제한 269만명의 경우 유출된 정보만으로는 카드 부정사용 발생 가능성이 없어 별도의 카드재발급은 할 필요가 없다”면서 “297만 이외의 일반 고객의 정보는 일절 유출되지 않았다”고 설명했다.

롯데카드 고객은 롯데카드앱이나 홈페이지를 통해 비밀번호 변경, 해외거래 차단, 카드 재발급 등을 신청할 수 있다.

지난 9월 1일부터 10월 1일까지 롯데카드 전체 재발급 신청건수는 약 116만건, 이중 76%(88만건)은 재발급이 완료됐다. 나머지 28만건은 순차적으로 진행해 추석 연휴 끝나는 주말까지 재발급이 완료될 예정이다.

연휴 기간에도 사이버 침해 사고 전용 상담센터는 24시간 운영된다. 전담 상담사와의 연결을 통해 필요한 문의를 할 수 있다.

롯데카드는 “현재까지 이번 사이버 침해 사고로 인한 부정사용 시도나, 실제 소비자 피해로 이어진 사례는 단 한 건도 확인되지 않았다”면서 “이번 침해 사고로 인해 발생한 피해에 대해서는 롯데카드가 책임지고 피해액 전액을 보상하고, 고객정보 유출로 인한 2차 피해에 대해서도 그 연관성이 확인된 경우에도 전액을 보상하겠다”고 말했다.


won@heraldcorp.com