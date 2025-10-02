김포대학교(산학협력단장 박정흠)는 글로벌교육회사인 ㈜이디아이에프홀딩스(대표 길재호), ㈜크레이브에듀(대표 길은영)와 최근 글로벌 교육관련 사업분야에서 업무협력 및 공동 프로젝트 수행을 위한 업무제휴 협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 MOU를 통해 3자는 각 참여학교와 회사의 인프라를 활용해 다양한 글로벌 교육 프로젝트를 개발, 공동 추진하기로 합의했다.

김포대학교는 경기도 김포시에 소재한 대학으로 해외 유학생들을 위한 다양한 교육 프로그램을 진행하고 있다.

특히 국내외 교육 사업 분야로 지속적인 확장을 목표로 K-팝, K-뷰티, K-푸드, 태권도 교육 등 다양한 K-컬처와 연계된 프로그램을 활발히 추진 중이다.

㈜이디아이에프홀딩스와 ㈜크레이브에듀는 글로벌 교육을 지향하는 교육전문기업으로, 미국 중심의 고등교육기관과 밀접한 협력 관계를 유지하고 있다.

대표적인 프로그램으로, 다양한 영어 스템(STEM) 프로그램인 디캠프(D.Camps)와 중등 기반의 영재프로그램인 스칼라랩(Scholars Lab) 프로그램을 운영한다.

이번 업무 협약을 통해 미국 중심의 고등학생 및 대학생을 대상으로 한국문화체험 프로그램, 한국대학연계 학점 프로그램 등을 구성하여 공동으로 진행하기로 했다.

이를 위해 김포대학교가 보유하고 있는 우수한 프로그램, 강사풀과 시설 인프라와 ㈜이디아이에프홀딩스와 ㈜크레이브에듀가 보유하고 있는 글로벌 학교 네트워크와 운영 노하우를 활용하여, 국내 최고의 해외 대학생 유치 프로그램을 제공할 예정이다.

박정흠 김포대 산학협력단장은 “이번 업무 협약을 기반으로 다양한 글로벌 사업을 구성하여 진행할 것” 이라며 “김포대가 운영하는 한국의 다양한 문화체험 프로그램 기반으로 지역의 우수한 인재들과 함께할 수 있는 교육사업을 발굴하는데 이바지할 것”이라고 밝혔다.

길재호 이디아이에프홀딩스 대표는 “이번 첫 번째 협력사업이 될 미국 대학과의 교육 협력과 한국문화체험 프로그램을 접목하여 양질의 교육 프로그램을 개발하겠다“ 며 ”이를 통해 지방대 학생들의 취업을 지원하고 지역 초중고 학생들의 글로벌 경험을 공유할 수 있는 기회를 제공할 것“ 이라고 말했다.