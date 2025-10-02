남도국제미식산업박람회서 ‘함평한우’와 ‘토종 다래’ 요리 선보여

[헤럴드경제(함평)=김경민기자] 전남 함평군(군수 이상익)의 지역 대표 농특산물 활용한 대표 음식으로 미식 관광 경쟁력을 강화한다.

함평군은 1일부터 3일까지 열린 ‘남도국제미식산업박람회’ 시군 대표 음식 전시경연에 참여해 지역 농특산물을 활용한 다양한 요리를 선보이며 관람객들에게 큰 관심을 끌고 있다고 1일 밝혔다.

‘남도국제미식산업박람회’는 남도의 음식문화와 농특산물을 널리 알리고 미식산업의 경쟁력을 강화하기 위해 마련된 행사로, 10월 1일부터 26일까지 전남 목포시에서 개최된다.

이 가운데 1~3일 진행된 시·군 대표 음식 전시 경연은 지역별 특색 있는 음식을 발굴하고 공유하기 위해 마련됐다.

전시경연에는 30년 경력의 함평 해월다함 이다윤 대표가 참여해 ▲눈꽃구절판비빔밥 ▲토종다래한우된장물회 ▲토종다래고추장육회 등 함평한우의 고소함과 토종다래의 상큼함을 조화롭게 담은 요리를 선보여 관람객들의 호평을 받았다.

특히 사용된 토종 다래는 함평 ‘다구언 농원’에서 친환경으로 재배한 한반도 자생 품종으로, ‘건강하면서 맛도 있는 남도 음식’의 가치를 잘 보여줬다는 평가를 받았다.

이상익 함평군수는 “우리 군 대표 먹거리 한우와 토종 다래를 전 국민에게 알릴 수 있는 소중한 기회”라며 “앞으로도 함평군 농·특산물 활용 요리를 지속 발굴해 미식 관광의 경쟁력을 높여가겠다“고 말했다.