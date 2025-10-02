북유럽 최대 뷰티 유통사 ‘리코’와 협업 ‘플로라 글로우 로즈 리퀴드 마스크’ 기대

[헤럴드경제=전새날 기자] 아모레퍼시픽의 글로벌 스킨케어 브랜드 ‘마몽드’가 북유럽 최대 뷰티 유통사인 ‘리코(Lyko)’와 손잡고 유럽에 공식 진출했다고 2일 밝혔다.

리코는 스웨덴을 거점으로 한 북유럽 대표 뷰티 리테일러다. 디지털 플랫폼과 오프라인 매장을 결합한 옴니 채널 전략을 통해 스칸디나비아 Z세대의 대표적인 뷰티 채널로 자리 잡았다.

마몽드는 스웨덴, 노르웨이, 핀란드의 오프라인 매장 33곳과 덴마크, 독일, 네덜란드, 폴란드, 오스트리아의 5개국 온라인 채널에 주요 제품 11종을 선보인다. 리코 채널 역사상 처음으로 8개국에 동시 론칭하는 사례다.

베스트셀러인 ‘플로라 글로우 로즈 리퀴드 마스크’가 기대를 모으고 있다. 꽃의 효능을 담은 ‘하이퍼 플로라’ 기술을 기반으로 Z세대 피부 고민에 근본적인 해결책을 제시한다.

아모레퍼시픽 관계자는 “이번 유럽 진출은 마몽드가 글로벌 스킨케어 브랜드로 자리매김하기 위한 첫걸음”이라며 “영국, 이탈리아, 폴란드, 체코 등 유럽 주요 거점으로 빠르게 확장해 글로벌 뷰티 시장 공략을 가속화할 것”이라고 말했다.

한편 공식 론칭에 앞서 마몽드는 지난 9월 24일 리코의 스톡홀름 플래그십 스토어에서 현지 인플루언서 및 뷰티 관계자를 초청한 홍보 이벤트를 개최했다. 제품 체험과 브랜드 스토리 공유가 어우러진 이번 행사는 SNS(사회관계망서비스)를 통해 빠르게 확산되며 높은 관심을 끌어냈다.