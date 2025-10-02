美 철강 관세 여파, EU도 인상 방침 중국 견제 명분 속 한국 업계 직격탄 수출 1위 시장 흔들…“맞대응 논의 불가피”

[헤럴드경제=김성우 기자] 한국 철강업계 최대 수출 시장인 유럽연합(EU)이 미국·캐나다와 발맞춰 철강 수입 관세를 50%로 인상하는 방안을 추진하면서, 국내 철강업계의 대응책 마련이 시급해졌다. 이번 조치는 중국산 저가 철강 공세를 공식적으로 견제하는 동시에 미국발(發) 고율 관세 여파가 EU로 확산되는 신호탄이라는 점에서 파장이 클 전망이다.

1일(현지시간) 로이터통신 등 외신과 업계에 따르면 스테판 세주르네 EU 번영·산업전략 담당 집행위원은 최근 유럽 철강 단체를 대상으로 한 비공개 브리핑에서 철강 수입쿼터를 절반으로 줄이고 초과 물량에 대해서는 기존 25%에서 두 배 오른 50%의 관세를 부과하는 방안을 설명했다. 이 내용은 오는 7일 발표될 ‘철강산업 패키지’에 포함될 예정이다.

EU는 2018년부터 철강 제품 26종에 수입 쿼터를 설정하고 초과 물량에는 25% 관세를 부과하는 ‘세이프가드(Safeguard)’ 제도를 운용해왔다. 현행 제도는 WTO 규정에 따라 내년 6월 종료되고, 향후 패키지의 내용이 철강 관세에 적용될 전망이다.

EU 철강업계는 중국산 보조금 철강이 유럽 시장을 잠식하고 있다며 고율 관세와 수입제한을 강하게 요구해왔다. 업계는 이번 방안이 이같은 업계의 견해를 수용하면서 미국과의 ‘금속동맹(Metal Alliance)’ 협력에도 호응하는 조치로 보고 있다. 중국을 직접 겨냥했다는 점에서다. 미국은 지난 6월 철강 관세를 25%에서 50%로 인상했고, 캐나다도 지난 7월 동일한 수준의 관세를 발표했다. EU 역시 미국과 지난 7월 무역 협정을 체결하며 금속동맹을 구축, 중국산 철강 차단에 적극 나서고 있다.

하지만 국내 철강업계에도 이는 큰 영향을 미칠 전망이다. 한국무역협회에 따르면 2024년 한국의 EU 철강 수출량은 393만2000여 톤으로 전체 철강 수출의 13.2%를 차지, 최대 수출시장 지위를 차지했다. 같은 해 미국 수출(281만 톤)을 웃도는 규모다. EU는 2024년 7월~2025년 6월 기간 동안 한국에 약 264만 톤의 쿼터를 배정한 바 있다. 쿼터가 줄어들고, 관세가 커질 경우 국산 철강재의 가격 경쟁력은 크게 떨어질 수밖에 없다.

업계 관계자는 “미국에 이어 EU까지 ‘50% 장벽’을 세우면 한국 철강 수출의 1·2위 시장이 동시에 흔들리게 된다”며 “정부 차원의 통상 협상과 업계의 비용구조 개선, 시장 다변화 전략이 시급하다”고 말했다.

한편 일각에서는 철강업계를 살릴 대응책 마련이 필요하다는 지적도 나온다. 한 철강업계 관계자는 “EU의 이번 조치는 중국 견제를 명분으로 하지만, 실제 피해는 한국을 비롯한 주요 수출국에 집중될 수 있다”며 “우리도 EU와의 통상 협상 강화, 필요 시 맞대응 관세 검토 등 다층적인 대응책을 준비할 필요가 있다”고 강조했다.