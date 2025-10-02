[헤럴드경제=장연주 기자] 어린이집 교사가 남편의 팔을 만지며 스킨십하는 행동을 보고 불쾌하다는 아내의 사연이 전해졌다.

아내 A씨는 지난 29일 한 온라인 커뮤니티에 “남편에게 스킨십하는 어린이집 선생님 때문에 고민”이라는 사연을 올렸다.

그는 “지난 주 토요일에 어린이집 동호회가 있어서 남편이랑 아기와 다녀왔다”라며 “우리 애가 아직 20개월이라 제대로 참여하기 힘들어해서 중간에 나왔다”고 밝혔다.

A씨는 이어 “잠깐 밖에 있다가 남편은 화장실 가고, 저는 애 안고 다시 들어가서 담임선생님께 간다고 인사드렸다”며 “선생님이 선물 꾸러기 챙겨서 문밖까지 배웅해 주셨다”고 설명했다.

그런데 이때 어린이집 교사의 스킨십이 이뤄졌다.

A씨는 “선생님이 화장실에서 나온 남편을 보더니 갑자기 두 손으로 남편 팔을 다다다 애교스럽게 치면서 ‘어머~ 아버님 가시게요? 너무 아쉽네요’라고 하더라”며 “그 다음에 또 무슨 말을 하면서 남편 팔을 치고 만졌다”고 주장했다.

그러면서 “저는 선생님을 자주 보는데도 스킨십이 한번도 없었다”며 “몇 번 보지도 않은 남편한테 저런 애교 섞인 행동을 한다는 게 솔직히 좀 이해가 안된다”고 불쾌함을 나타냈다.

A씨는 “제가 예민한 거냐? 아니면 저 선생님이 선 넘은 거 맞죠?”라고 누리꾼들에게 조언을 구했다.

이에 대해 누리꾼들은 대체로 “절대 예민한 거 아니다”, “무조건 잘못된 행동이니 짚고 넘어가야 한다”, “팔을 왜 만지나? 어린이집 교사가 이상한 거 맞다” 등 A씨 의견에 공감한다는 반응을 보였다.