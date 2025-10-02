양구서 열린 실업연맹전 여자 단체전 첫 우승 남자부도 선전… 금 1·동 3개 수확

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] “드디어 해냈다.”

강원도 양구 테니스코트에서 안동시청 여자 선수들이 승리를 확정 짓는 순간, 코트 안팎은 환호와 눈물로 뒤섞였다. 창단 16년 만에 처음으로 여자부 단체전 우승을 거머쥐는 순간이었다.

지난달 17일부터 28일까지 열린 제2차 한국 실업 테니스 연맹전에서 안동시청 테니스선수단은 결승에서 경산시청을 3-1로 꺾고 창단 이래 첫 여자 단체전 우승 트로피를 들어 올렸다.

우승까지의 길은 쉽지 않았다. 8강전에서 오랜 강호 강원도청을 만나 단식에서는 정보영과 장가을이 차례로 승리를 따냈다.

이어 복식에 나선 정보영·김은채 조가 세트 스코어 2-0 완승을 거두며 승부에 마침표를 찍었다. 준결승에서는 부산시 체육회를 3-0으로 제압했고, 마지막 결승 무대에서는 경산시청을 맞아 3-1로 경기를 끝내며 우승을 확정했다.

여자 선수단의 활약에 이어 남자부도 힘을 보탰다.

단체전에서 3위를 기록했고, 단식 부문에서는 강구건·추석현 선수가 각각 동메달을 차지했다. 이번 대회에서 안동시청은 금메달 1개, 동메달 3개라는 값진 성과를 냈다.

권용식 감독은 “선수들이 코트 위에서 끝까지 포기하지 않고 싸워줘서 정말 고맙다”며 “국내를 넘어 국제무대에서도 안동시청의 이름을 알릴 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 전했다.

그는 또 “안동 테니스를 사랑해 주시는 시민들의 응원이 큰 힘이 됐다”고 강조했다.

양구의 푸른 하늘 아래, 16년을 기다린 금빛 트로피가 선수들의 땀방울 위로 반짝였다.