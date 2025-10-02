‘장바구니 물가 최우선 관리’ 방침 강조 근본적인 먹거리 물가 안정방안도 강구 대규모 할인행사 통해 국가적 ‘소비 붐업’

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 2일 “물가 걱정 없는 추석이 될 수 있도록 총력을 다하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 경제관계장관회의를 열고 “지역 구석구석에 활력을 불어넣고 지역경제 활성화를 가로막는 걸림돌을 제거하겠다”면서 이같이 밝혔다.

이날 발표된 9월 소비자물가는 전년 동월 대비 2.1% 상승했다. 추석 민생안정대책에 힘입어 농·축·수산물 가격 오름세는 다소 진정됐지만, 가공식품 가격이 여전히 높게 유지된 데다 통신요금 할인 종료 여파까지 겹치면서 한 달 만에 다시 2%대를 기록했다.

구 부총리는 “장바구니 물가를 최우선적으로 관리할 것”이라며 “성수품 공급과 할인 지원, 전통시장 온누리상품권 환급 등 추석 민생대책을 차질 없이 마무리하는 동시에 김장철에 선제적으로 대비해 배추·무 등 작황을 철저히 관리하고 10월 말부터 김장재료 할인 지원도 시행하겠다”고 말했다.

근본적인 먹거리 물가 안정을 위한 조치에도 나선다. 구 부총리는 “기재부, 공정거래위원회, 농림축산식품부, 해양수산부 등 관계부처가 협업해 식료품 물가 상승 원인을 심층 분석할 것”이라며 “스마트 농수산업 등 생산성 제고와 식료품 유통구조 혁신 등 구조개선 방안을 검토해 나가겠다”고 했다.

아울러 1·2차 민생회복 소비쿠폰 등으로 되살린 소비 회복 모멘텀을 범국가적인 할인축제로 더욱 확산하겠다는 뜻도 내비쳤다. 그는 “개별적으로 실시하던 코리아세일페스타와 동행축제 등을 통합해 10월 29일부터 11월 9일까지 코리아그랜드페스티벌을 연다”고 말했다.

이어 “지역사랑상품권 추가 할인과 상생소비복권 추가 시행 등 역대 최대 규모의 소비 인센티브를 제공할 것”이라며 “자동차·가전·생필품 등을 연중 최저가로 할인 판매해 국가적인 소비 붐업을 일으키겠다”고 강조했다.

이날 회의에서는 ‘빈 건축물 정비 활성화 방안’과 ‘재정정보 공개 플랫폼 모두의 재정 구축 방안’도 논의됐다. 구 부총리는 “빈 건축물 정비 방안을 통해 쾌적한 주거환경을 조성하고 도시 활력을 제고할 것”이라며 “국민이 국가재정에 쉽게 참여할 수 있도록 내년에 ‘모두의 재정’ 플랫폼을 구축·운영할 예정”이라고 설명했다.